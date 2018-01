Paldies lielais Valmiermuižas stallim par viesmīlīgo uzńemšanu, labi pavadīto laiku un mazu ieskatu zirgu pasaulē. Cilvēki tur mīl to ko dara un iesaku vietējiem un ne tik vietējiem kādreiz piestāt un paciemoties 🙌 Bildē es kopā ar savu favorīt zirgu - Fēna 👍 #81

