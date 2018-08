View this post on Instagram

Она заходит в гримерку и ты забываешь обо всем на свете .Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина- Легенда- Алла Борисовна Пугачева! Спасибо, что провели этот вечер с нами . Я вас очень люблю @alla_orfey ❤️ @maxgalkinru 😍☺️🙏 #tour#jurmala#dzintaru

