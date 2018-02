Jau vēstīts, ka konkursam "Supernova" šogad būs trīs pusfināli, no kuriem finālā, kas notiks 24. februārī, katru nedēļu iekļūs tikai divi dalībnieki no septiņiem. Pirmajā pusfinālā, kas norisinājās aizvadītajā nedēļā, triumfēja Edgars Kreilis ar dziesmu "Younger Days" un Liene Greifāne ar "Walk the Talk".

Tāpat arī tapa zināms, ka, izskanot visiem pusfināliem, žūrija, kuras sastāvā šogad ir Rūdolfs Budze jeb Dj Rudd, Jānis Lūsēns, Jolanta Gulbe-Paškeviča un iknedēļas mainīgais viesis, pēc saviem ieskatiem no visiem tiem, kuriem pusfinālos nepaveicās, izraudzīsies vienu izpildītāju vai muzikālo apvienību, kas iegūs tiesības cīnīties finālā.