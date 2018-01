Ar īpaši skaļu pieteikumu startējusi Katrīne Lukins – viņas kompozīcijas "Running Red Lights" video izspēlētas vairākas pretlikumīgas darbības, piemēram, auto nozagšana, marihuānas pīpēšana un braukšana pie stūres reibumā.

Pati izpildītāja uzskata, ka dziesmas video pilnīgāk atklāj tās stāstu.

"Video redzamais stāsts ir balstīts manā pieredzē, manās attiecībās, tikai izstāstīts ar citiem notikumiem, izmantojot citas, nedaudz dramatiskākas rīcības. Es zinu, ka nekad tik tālu reālajā dzīvē neaizietu. Gribu ar savu attiecību stāstu dalīties, lai iedrošinātu citus, kuri varbūt iesprūduši līdzīgā situācijā, saņemties to risināt un kļūt brīviem.

Manā gadījumā tās bija attiecības ar manu puisi. No vienas puses šķita, ka viss it kā ir labi, taču manas sajūtas teica, ka eju pati pret sevi – eju pāri sarkanajām gaismām. Mēs visi zinām, ka uz ielas doties pāri sarkanajam signālam nedrīkst, tomēr mēs reizēm to darām," video raksturojusi Katrīne.

Klipā piedalās TV3 seriāla "Svešā seja" zvaigzne un Latvijas Nacionālā teātra aktieris Kaspars Dumburs.