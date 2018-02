Piektdien, 16. februārī, pie Latvijas Televīzijas skatītājiem atgriezīsies šovs par īstajām Latvijas saimniecēm, kas piedzīvojis nelielas izmaiņas.

Kā vēsta Latvijas Televīzijas pārstāvji, līdz ar jauno sezonu projekts no "Īstajām latvju saimniecēm" kļuvis par "Īstajām Latvijas saimniecēm", kas precīzāk raksturo jaunās dalībnieces, jo neviena neviena no dāmām nav latviete, visas ir cittautietes katra ar savu stāstu par to, kā šeit nokļuvusi – kāda dzīvo jau paaudzēm ilgi, cita atbraukusi pati, cita ieprecējusies.

"Visas saimnieces runā lieliskā latviešu valodā, un tas bija viens no nosacījumiem, izvēloties šīs sezonas dalībnieces," stāsta raidījuma producents Kristaps Valdnieks.

Savā ziņā šīs sezonas dalībnieces nav tik tradicionālas saimnieces kā ierasts iepriekšējās sezonās, taču visas saistītas ar saimniekošanu, un arī kulinārija viņām nav sveša. "Salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, šogad saimnieču temperaments projektam dod citu "uzrāvienu" vispozitīvākajā nozīmē," norāda Valdnieks.

Skatītāji varēs ielūkoties tajā, kā notiek viesošanās lībiešu, baltkrievu, poļu, tatāru, lietuviešu un krievu stilā.

Aktīvās dāmas kopj savu tautu tradīcijas, tādēļ, viesojoties pie viņām, varēs ne vien vērot, kādas ir katras nacionālās virtuves gardās īpatnības, bet arī ik nedēļu sekot līdzi tam, kādus svētkus ar dziesmām un dejām spēj sarīkot katra saimniece. Turklāt viena no dalībniecēm sagādājusi izaicinājumu – viņa ir veģetāriete, tādēļ pārējām dāmām savas ēdienkartes bija jāpielāgo. Uzņemot viesus pie sevis, saimniece pagatavoja pirmo un vienīgo veģetāro maltīti raidījuma vēsturē.