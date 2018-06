Foto: Kadrs no filmas "Tallina - 1967", Randi Hultins

Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) ietvaros piektdien, 8. jūnijā, pulksten 20.00, Kristapa Morberga rezidencē, Zigfrīda Annas Meirovica bulvārī 12, norisināsies Matīsa Čudara un Rūdolfa Macata koncerts, portālu "Delfi" informē biennāles pārstāve Inese Dābola.

Pasākums norisināsies Līnas Sības instalācijā, un tā tematika cieši savijas ar mākslas darbu "Tallina – 1967", kas īpaši radīts Rīgas biennālei. Savā projektā Līna Sība pēta Tallinas Starptautisko džeza festivālu, kas 1967. gada maijā notika "Kalev" sporta hallē, kā arī to, kā to atceras un kāda bijusi tā ietekme mūsdienām.

Matīss Čudars ir viens no labākajiem jaunās paaudzes latviešu ģitāristiem. Izglītību ieguvis Rīgas Doma kora skolas mūsdienu ritma nodaļā, kā arī Amsterdamas Mūzikas konservatorija un Berlīnes Džeza institūtā. Prasmes papildinājis pie tādiem džeza smagsvariem kā Breds Meldovs (Brad Mehldau), Ambroza Akinmusires (Ambrose Akinmusire), Kurta Rozenvinkela (Kurt Rosenwinkel), Džesija van Rulera (Jesse Van Ruller), Deiva Duglasa (Dave Douglas), Džona Holenbeka (John Hollenbeck), Klerensa Pena (Clarence Penn), Donija Makkaslina (Donny McCaslin), Bena Vendela (Ben Wendel) un citiem. Viņš ir arīdzan "Grand Prix" balvu ieguvējs tādos prestižos konkursos kā "Riga Jazz Stage 2017", "Prinses Christina Jazz Concours", "Keep An Eye Jazz Award" un "Burghausen Jazz Award". Šobrīd Matīss paralēli solo projektiem, kā arī starptautiskiem projektiem kopā ar citiem mūziķiem, pasniedz ģitārspēli Amsterdamas Mūzikas konservatorijā.

Savukārt Rūdolfs Macats ir viens no jaunajiem latviešu radošajiem mūziķiem. Vislabāk zināms kā pianists un komponists uz džeza un improvizētās mūzikas skatuves. Viņa muzikalitāte apvieno spožu tehniku ar laikmetīgu skaņu. Rūdolfs Macats ir absolvējis Amsterdamas Mūzikas konservatoriju, kur ieguvis džeza pianista diplomu, papildinājis prasmes pie Harmena Frānjes (Harmen Fraanje), Karela Bolī (Karel Boehlee), Roba van Beivela (Rob van Bavel), Krisa Gosensa (Kriss Goessens), kā arī piedalījies leģendāro amerikāņu pianistu Džeisona Morana (Jason Moran), Ārona Goldberga (Aaron Goldberg), Džona Bīslija (John Beasley) un Džona Teilora (John Taylor) meistarklasēs. Šobrīd studē Kopenhāgenas Ritmiskās mūzikas konservatorijā divu gadu programmā "Nordic Master: The Composing Musician", kas ietver studijas trijās Skandināvu valstīs – Dānijā, Norvēģijā un Zviedrijā.

Ieeja pasākumā ar biennāles izstādes biļeti.

Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle norisinās no 2. jūnija līdz 28. oktobrim. Papildu informācija pieejama rigabiennial.com un digitālajā aplikācijā digital.rigabiennial.com.