No 27. oktobra Rīgā, Tallinas ielas kvartālā būs apskatāma mākslinieka Some 1 mākslas izstāde/akcija "Bļā 1", kurā būs iekļauti divpadsmit mākslas darbi, pārsvarā — instalācijas, portālu "Delfi" informē mākslinieka pārstāvji.

"Izstāde "Bļā 1" ir informatīvs impulss laiktelpā, kurā māksla ir par un ap visapkārt esošo infromāciju. Par izstādes/akcijas radošo kontrapunktu ir kļuvis vārds – bļāviens," raksta izstādes veidotājs.

Māksinieks paskaidro – bieži, lietojot šo vārdu, cilvēki to aizstāj ar citu vārdu ar pavisam citu nozīmi, aizgūtu no citas valodas. Vārds "bļāviens" nebūtu ieguvis tik lielu populāritāti bez šī fonētiski radnieciskā līdzinieka, ja šo vārdu jēga nebūtu tik dažāda. Vārds "bļāviens" mūsu valodā ir ieņēmis pārsteidzoši veiksmīgu pielietojumu – tas ir izsaukums gan pēc būtības, gan pēc fakta.

"Visi izstādē/akcijā "Bļa 1" apskatāmie darbi ir radīti šogad, kaut to idejiskā forma ir veidojusies pēdējo četru gadu laikā, kurā esmu pievērsies tādam paradoksam kā mākslas fakts. Ja informatīvajā telpā faktus ir pieņemts uzskatīt par patiesību, tad mākslā jēdziens patiesība ir subjektīvs. Pieļauju māksla ir vienīgais medijs, kurā fakts var būt fikcija, jo mākslas darba objektīvo īstenību veido mākslinieka iztēle. Savos darbos esmu ilustrējis īsu mirkli no laikmeta, kurā mēs dzīvojam," par izstādi saka mākslinieks Some 1.

Izstāde Tallinas ielas kvartālā, Tallinas ielā 6 no 27. oktobra līdz 12. novembrim. Izstāde atvērta otrdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās no pulksten 12.00 līdz 18.00. Pirmdienās, trešdienās izstāde slēgta.

Ieeja izstādē/akcijā ir bez maksas.

Mākslinieks ar pseidonīmu Some 1 šovasar uzņēmās atbildību par akciju, kurā tika izplatīta viltus ziņa, ka Latviju pārņēmusi indīgu zirnekļu invāzija. Akcijas laikā Rīgā, sabiedriskās vietās tika izlīmēti informatīvi plakāti ar zirnekļu attēliem un brīdinājumu uzmanīties.

Tāpat Some 1 pievērsa sev uzmanību 2015. gada maijā, kad Stūra mājas pagalmā izvietotajā izstādē "Disidents" bija atrodams arī viņa darbs – pie krusta piesista lelle, kas dažiem atgādināja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.