Apgādā "Mansards" klajā laista dāņu rakstnieka Kristiana Banga Fosa (Kristian Bang Foss) grāmata "Nāve brauc ar audi". Tā ir Fosa trešais romāns, par kuru viņš ir saņēmis 2013. gada Eiropas Savienības Literatūras balvu. No dāņu valodas tulkojis Pēteris Jankavs.

Kā raksta izdevēji, "Nāve brauc ar audi" ir humora pilns "on the road" tipa romāns – aizkustinošs, cilvēcīgs un jautrs, kura laikā nāksies meklēt atbildes uz jautājumiem, ar ko cilvēks šodien aizvieto ticību, cerību un mīlestību. Autoram piemīt izteiksmīgs stāstījuma stils un melnā humora izjūta.

2008. gadā Asgers strādā kādā reklāmas aģentūrā Kopenhāgenā, un viss, viņa paša vārdiem runājot, "rit kā pa diedziņu". Bet tad, neapdomīgi sagādājis priekšniekam lielisku ieganstu viņu atlaist un sabojājis attiecības ar draudzeni, viņš zaudē visu un ir spiests pelnīt iztiku, kļūstot par palīgu invalīdam, jaunam puisim Valdemaram. Abu ikdienā Stentoftes betona geto valda bezcerība — līdz brīdim, kad viņi brauc uz dienvidiem, lai apmeklētu Torbi el Meki, dziednieku Marokā un Valdemara pēdējo cerību. Sākumā draugi vēl nepievērš uzmanību, ka viņiem sācis sekot melns audi...

Pēteris Jankavs (1964) — tulkotājs no dāņu, norvēģu un zviedru valodas. Karena Bliksena, Hanss Kristians Andersens, Selma Lāgerlēva, Eriks Fosness Hansens, Svens Oge Madsens — tikai daži no Ziemeļvalstu autoriem, ar kuriem tulkotājs iepazīstinājis lasītājus vairāk nekā 20 gadu garumā. Saņēmis balvu par gada labāko tulkojumu (1997, 2002). No 1996. līdz 2015. gadam vadījis apgādu "Atēna".

Februāra nogalē grāmata prezentēta Latvijas Grāmatu izstādē 2018, autoram Kristianam Bangam Fosam klātesot.