2017. gadā atbalstu Latvijas literatūras izdošanai ārvalstīs saņēmuši 43 darbu tulkojumi. Latviešu autoru darbi tiks tulkoti albāņu, korejiešu, baltkrievu, igauņu, spāņu, ungāru, itāliešu, armēņu, ukraiņu, horvātu, maķedoniešu, arābu un somu valodās, savukārt atbalstu daiļliteratūras izdošanai angļu valodā pagājušajā gadā saņēmušas 22 grāmatas, portālu "Delfi" informē platformas "Latvian Literature" pārstāve Anete Konste.

Valsts Kultūrkapitāla fonda un Kultūras ministrijas piešķirto finansējumu Latvijas literatūras tulkojumu atbalstam administrē Latvijas Rakstnieku savienība, kas pagājušajā gadā nodrošināja četrus ārvalstu izdevēju konkursus latviešu autoru darbu tulkojumiem gan angļu, gan citās valodās. Pieteikumus izskatīja piecu ekspertu komisija – tulkotāja Maima Grīnberga, redaktors Vents Zvaigzne, literatūrzinātniece Eva Eglāja-Kristsone, rakstnieks un kultūras žurnālists Arno Jundze, kā arī literārā aģente Žanete Vēvere-Paskvalīni –, kuri ņēma vērā gan katras izdevniecības prestižu, gan mārketinga plānus pēc darba izdošanas, izvēlēto tulkotāju u.c. kritērijus. Kopumā Latvijas literatūras darbu izdošanai ārvalstīs piešķirti 160 000 eiro.

Pateicoties valsts atbalstam, šogad vairāki nozīmīgi Latviešu literatūras darbi tiks izdoti angļu valodā, piemēram, Noras Ikstenas romāns "Mātes piens", Osvalda Zebra "Gaiļu kalna ēnā", Jāņa Joņeva "Jelgava 94", Alberta Bela "Bezmiegs", Rūdolfa Blaumaņa "Nāves ēnā", Ingas Gailes dzejas izlase u.c. Jau iepriekš vēstīts, ka īpašs atbalsts literāro darbu tulkojumiem tieši angļu valodā saistīts ar šī gada Londonas grāmatu tirgu, kurā Latvija kopā ar pārējām Baltijas valstīm būs goda viesu statusā. Šim notikumam par godu Lielbritānijā tiks izdoti vairāk nekā 30 latviešu literatūras darbi, un visa gada garumā tiks piedāvāta arī plaša ar Latvijas literatūru saistīta kultūras programma.

Eksporta platformas "Latvian Literature" vadītāja Inga Bodnarjuka-Mrazauskas stāsta, ka valsts atbalsts mazas valsts literatūras izdošanai ir izšķiroši svarīgs: "Kamēr mums nav savu pasaules bestselleru autoru, ārvalstu izdevniecības visdrīzāk neuzdrīkstēsies izdot Latvijas autoru darbus, riskējot tikai ar savu finansējumu. Tas, kā Latvijas literatūra var iekarot pasauli, ir komplekss pasākumu kopums. Ir vajadzīgs gan ilgtermiņa valsts atbalsts, gan profesionāli tulkotāji, tāpat arī menedžments, bet visa pamatā – laba literatūra. Jāpiebilst, ka Latvijas literatūras darbi vēl nekad nav tik intensīvi iznākuši ārvalstīs kā šobrīd, un par to jāsaka milzīgs paldies Kultūras ministrijai."

Intensīvs darbs pie Latvijas literatūras tulkojumu izdošanas ārvalstīs tika uzsākts jau pagājušajā gadā. 2017. gadā tika izdoti 19 Latvijas literatūras darbu tulkojumi – Māras Zālītes "Pieci pirksti" ASV, Ineses Zanderes "Lupatiņu piedzīvojumi" arābu valodā, Ingas Žoludes "Mierinājums Ādama kokam" izdots Ungārijā un Polijā, Arvja Vigula dzejas izlase Spānijā, Zigmunda Skujiņa "Miesas krāsas domino" Itālijā, Knuta Skujenieka dzejas izlase Zviedrijā, Noras Ikstenas "Mātes piens" albāņu valodā un "Dzīves svinēšana" maķedoniešu valodā, Semjona Haņina dzejas izlase Serbijā, Jāņa Joņeva "Jelgava 94" igauņu un horvātu valodās, Ulda Daugaviņa un Mārtiņa Sirmā "Baltais Lācis" vāciski ar Māras Viškas ilustrācijām, Mārtiņa Zuta "Nenotikušais atklājums" korejiešu valodā, kā arī Noras Ikstenas "Mātes piens", Dainas Tabūnas "Pirmā reize", Paula Bankovska "18", Ineses Zanderes "Trīs draugi vienas upes krastā' un Ievas Samauskas "Skaļā klase" ar Viviannas Marias Staņislavskas ilustrācijām angļu valodā. Lielbritānijā iznāca arī britu autores Džūlijas Birdas (Julia Bird) grāmata "Now You Can Look" ar Latvijas mākslinieces Annas Vaivares ilustrācijām.

Ar pilnu atbalstīto Latvijas literatūras darbu sarakstu var iepazīties Rakstnieku savienības mājaslapā un "Latvian Literature" interneta vietnē.