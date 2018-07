Otrdien, 17. jūlijā, Īrijas pilsētā Ņūbridžā atklāta izstāde "Pieaugšana. Kurts Kobeins " ("Growing up. Kurt Cobain") ar leģendārās grupas " Nirvana " solista personiskajām mantām, portālu "Delfi" informē "Stila ikonu muzeja" ("Museum of Style Icons") pārstāvji.

Izstādē iespējams apskatīt Kobeina zīmējumus un skices, drēbes, ar roku rakstītus dziesmu tekstus, kā arī viņa vienīgo zināmo mašīnu – gaiši zilu 1965. gada "Dodge Dart". Vēl izstādē aplūkojams zaļais džemperis ar strīpām, kas Kobeinam bija mugurā, filmējot "Nirvanas" 1991. gada hita "Smells Like Teen Spirit" videoklipu, kā arī MTV Mūzikas video balvu, ko grupa saņēma par šo dziesmu.

Izstādi ir veidojušas Kobeina meita Frensisa Bīna Kobeina, viņa māte Vendija Kobeina un māsa Kimberlija Kobeina.

Kobeins, kurš popularizēja alternatīvās rokmūzikas grunge žanru 90. gadu sākumā, tika atrasts miris ar šāviena brūci galvā 1994. gadā, savā privātmājā Sietlā. Oficiālais nāves iemesls ir pašnāvība.

"Pašas intīmākās detaļas par to, kas mans tēvs bija, es vienmēr esmu saņēmusi no viņa mātes un māsu puses," atklāj Frensisa Bīna Kobeina. "Esmu priecīga par to, ka viņu redzējums par to, kas Kurts ir, tiek atzīts no "Nirvanas" fanu puses visapkārt pasaulei."

Kurta Kobeina māte, māsas un meita uz Īrijas "Stila ikonu muzeju" ("Museum of Style Icons") Ņūbridžā ir atvedušas iepriekš neeksponētus un privātus roka leģendas priekšmetus.

"Ar šo izstādi mēs ceram uzmanību vērst Kurta saknēm, redzējumam un mākslinieciskajai ģenialitātei, lai iedvesmotu visus nepazaudēt radošumu un bērna izbrīnu," komentē Kima Kobeina.

Izstāde "Stila ikonu muzejā" ("Museum of style icons") Ņūbridžā, Īrijā, noritēs līdz 30. septembrim, bet tad tā tiks pārcelta uz "Modes muzeju" ("The Museo de la Moda") Santjago, Čīlē.