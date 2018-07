Uz festivāla galvenās skatuves – "Main Stage" – galvenie mākslinieki būs "Nick Cave & The Bad Seeds", "The Prodigy", "Years & Years", Tove Lo, Mura Masa, Lauv, Noëp, "The Barr Brothers", "Dagamba" un projekts "ImKa. Shipsea. Nepāriet".

Uz festivāla otras lielākās skatuves – "Other Stage" – uzstāsies Ivan Dorn, Youngr, "Confidence Man", Džermijs Lūpss, Justinas Jarutis, "Frankie Animal", "Dead Furies", MESA, Edavārdi, Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris", Vladislavs Nastavševs/"Ezeri", "Satellites LV", "Rīgas modes", "The Mary Jane", ansis, "Singapūras satīns". Turpat, par deju mūziku šogad parūpēsies tādas zvaigznes kā Valentino Khan, Breach, Bondax, Scratch Perverts, Paul Oja & Dj Quest un Makree.

Šovasar festivāla apmeklētājiem būs baudāma arī jauna skatuve – "Piena svētki", kur brīnišķīgus koncertus sniegs galvenokārt pašmāju grupas – Pacific K, "Franco Franco", "The Family Dog", "Tehnikums", ansis, GBDJ, "Kautkaili", "Apofeoz Orkestra", "Mazais princis", "Polifauna", "Laika suns", "Regīna", dj trio Kosmetique/ Mariash/ Malork, Lorete Medne, "Praga II", "Nesen", "Ezeri", "Sigma", "Autographic: . Tāpat uz "Piena svētku" skatuves varēs redzēt rūpīgi atlasītās "Tallinn Music Week" grupas "Afro Tallinn Beat Orchestra", Mick Moon, "Mees Inc".

Uz "Dabas skatuves", kas ik vasaru simtiem festivāla apmeklētāju pulcē milzu priežu pakājē Salacgrīvas kāpās, arī šoreiz piedāvās daudzveidīgu mūzikas žanru un mākslas programmu. Uz šīs skatuves kāps "Kikit & Prieka ministrija", "ARTiŠOK", "Comedy Estonia" un "Comedy Latvia". Muzikālo sniegumu rādīs Reinis Jaunais, "The Bad Tones", "Kasetes", "Podruga", Dj Kaspar Kondrat & Trashy Kid, "Jersika Records", "Rihards Lībietis Orchestra", Arturs Skutelis, "Mionia", "Martas asinis", Evija Vēbere, "Spāre", "Duo Jaques", "Pachamama Beats", "Čipsis un Dullais", "Himnas" un "Sūdi".

Šovasar "LG Electronics kino telts" piedāvājumā būs jaunākais no pašmāju kino – Latvijas Simtgadei veltītās filmas – "Turpinājums", "Paradīze 89", "Baltu ciltis", kā arī aizkustinoši dokumentālie stāsti "Okeāna saviļņotie", "Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule", "Pasaka par tukšo telpu". Par krāšņām īsfilmām rūpēsies Zviedrijas filmu institūts un Zviedrijas vēstniecība Latvijā, un festivāls "2 Annas". Neiztikt arī bez Kannu klasikas "Elpojiet dziļi jeb Četri balti krekli" un plaša spektra indie filmām – "Cīsiņsuns", "Komūna", "Vai viegli būt jaunam un bez atbildības?", "Atriebība" un "Ne savā dabā". Uz lielā ekrāna būs iespējams novērtēt to, ko humoršova cienītāji sauc par apvienības "Comedy Latvia" pārliecinošāko pasākumu tās pastāvēšanas vēsturē – "Renāra Zeltiņa cepienu".

"Riga Black Balsam" bārā dejas līdz rītam iegriezīs tādi dj kā Judzen, Alisher, Leksy, Chi Chi Chilayz Barseghian, Mixmaster AG & Raitis, Artis Dvarionas un Little Freddy.

Tāpat, tuvojoties festivālam, publicēta teritorijas karte, kurā redzams gan skatuvju, gan ēdināšanas zonas, dizaina tirdziņa un citu noderīgu vietu izvietojums.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šogad notiks no 20. līdz 22. jūlijam.