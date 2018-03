No 27. līdz 29. martam Burtniekos risināsies Latvijas valsts simtgades projekta "Burtnieku pils tīstokļus meklējot" noslēguma pasākums. Gada laikā notikušas septiņas darbnīcas, un marta beigās dažādu nozaru mākslinieki vēlreiz atgriezīsies Burtniekos, lai kopā ar dalībniekiem atcerētos darīto un pieredzēto, kopā radītu ko jaunu un aicinātu novada iedzīvotājus uzzināt vairāk par projektu un laikmetīgo mākslu, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Projekta noslēgums turpina 2013. gadā uzsākto ceļojošā starpdisciplinārā festivāla-semināra "Jauna deja jaunā vietā" formu, kas tradicionāli pulcina laikmetīgās mākslas praktiķus un teorētiķus no Latvijas un ārvalstīm. Festivāls notiek dažādās Latvijas vietās ar mērķi vairot laikmetīgās mākslas pieejamību reģionos, veicināt tās izpratni un starpnozaru mākslinieku sadarbību. Iepriekšējos gados "Jauna deja jaunā vietā" viesojies Latgales vēstniecībā "Gors", Vidzemes koncertzālē "Cēsis", Saldus mākslas skolā, rezidenču centrā "Cita abra" Cīravā un Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars".

Šis būs jau piektais festivāls, kas no iepriekšējiem atšķiras ar to, ka vietējie iedzīvotāji iesaistījušies projektā jau gada garumā, līdz ar to noslēguma pasākumā būs jau līdzvērtīgi grupas dalībnieki, nevis tikai īslaicīgi viesi.

Projekta "Burtnieku pils tīstokļus meklējot" ietvaros septiņās tikšanās reizēs kopš 2017. gada 19. aprīļa risinājās radošas darbnīcas, lekcijas, laikmetīgās dejas izrādes, notika sarunas par dažādiem jautājumiem. Tieši radošās darbnīcas ir arī festivāla "Jauna deja jaunā vietā" nozīmīgākā daļa. Festivāla laikā turpinās darboties Burtnieku novada sociālā dienesta nokomplektētā grupa, taču arī ikvienam interesentam būs iespēja ielūkoties radošo darbnīcu rezultātos un izmēģināt pašiem daļu no aktivitātēm.

27. martā pulksten 18.30 Burtnieku jauniešu centrs piedāvās noskatīties filmu "Nameja gredzens", savukārt semināra dalībnieki parūpēsies par nelielu ieskatu uzņemšanas aizkulisēs un aicinās uz sarunu par filmā paustajām vērtībām. 28. martā Valmiermuižas stallī no pulksten 11.00 līdz 14.30 būs iepazīšanās ar staļļa iemītniekiem, kopīga dejošana un arī mielošanās ar katrai sugai tīkamākajiem kārumiem.

29. martā pulksten 15.00 Burtnieku jauniešu centrā notiks centrālais publiskais pasākums, kurā varēs izmēģināt spēkus dažādās darbnīcās, redzētu dalībnieku veikumu, noskatītos priekšnesumus un video stāstus no agrāko darbnīcu norises un citām projekta aktivitātēm.

Radošās darbnīcas vadīs baleta pedagoģe un pētniece Annemarija Autere (Norvēģija / Francija), teātra režisore un pētniece Disa Kamula (Somija), horeogrāfes Agnese Bordjukova, Agate Bankava un Linda Krūmiņa, scenogrāfe un dizainere Krista Briģe, māksliniece Una Leitāne un mediju mākslinieks Armands Briģis. Atbildīgie par sarunām būs dejas kritiķe Inta Balode, mākslas kritiķis un kurators Valts Miķelsons, jaunatnes darba speciāliste Ieva Grundšteine un pārtikas tehnoloģe Anita Ose.