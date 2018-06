Papildus jau izziņotajām astoņām kategorijām tiek pievienota jauna kategorija – "Mana kultūrvieta". Zinot to, cik nozīmīga kultūras baudīšanai ir vide, kurā to darām, ikviens aicināts vietnē kgkulturas.lsm.lv pieteikt savu iemīļotāko kultūrvietu. "Katram no mums ir sava kultūras pieredze, tādēļ arī kultūrvieta katram var būt sava – vieta, kur ar prieku pavadām savu laiku un baudām kultūru! Pasākumi nenotiek vien Rīgas teātros vai koncertzālēs, dažkārt personīgi svarīgais kultūras pasākums notiek mazā bibliotēkā vai uz kāda maza festivāla skatuves," par jaunās kategorijas jēgu stāsta LTV Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle.

Vienalga – vai tā ir pludmale vai muzejs, bibliotēka vai kafejnīca – LTV, LR un portāls LSM.lv aicina aizpildīt pieteikuma anketu un pievienot foto vai video no iecienītākās kultūrvietas. To iespējams darīt līdz pat šī gada decembrim, tādēļ arī kultūras pasākumu norises vietas, kas aktīvas rudens sezonā, nepaliks bez ievērības. Sabiedrisko mediju žurnālisti apciemos interesantākās, savukārt žūrija izvērtēs visas pieteiktās kultūrvietas, fināla balsojumam izvirzīs četras, un tieši skatītāju balsojums noteiks interesantāko no tām. Līdz ar to finālā būs iespējams balsot par kultūras notikumiem deviņās kategorijās.

"Kultūras faktu Latvijas simtgades pirmajā pusē ir bijis ļoti daudz, tomēr pieklājīgajā koplīmenī ir pagrūti izspraukties kam īpaši kvalitatīvam, pamaz arī pārsteigumu," par kultūras notikumu daudzveidību un kvalitāti 2018. gada pirmajā pusē teic balvas "Kilograms kultūras" žūrijas locekle Latvijas Radio 3 "Klasika" direktore Gunda Vaivode. Tomēr dažās kategorijās konkurence bijusi sevišķi spēcīga, un arī skatītājiem un klausītājiem nācās piepūlēties lai izvēlētos labākos darbus. Ieva Rozentāle saka, ka pirmo finālistu saraksts būtībā ir pārskats par izciliem kultūras notikumiem bagātu simtgades gada pirmo pusi. Viņa norāda, ka skatītāju un žūrijas viedoklis vairākos jautājumos ir sakritis un skatītāji izvēlējušies vērienīgus, emocionālus un skaistus notikumus. "Šīs balvas jaukums ir tas, ka gala rezultātā visu sver klausītājs un skatītājs. Tajā brīdī ir iespēja triumfēt eksperta visapšaubītākajam kultūrfaktam," teic Gunda Vaivode.

Skatītāji un klausītāji balvas "Kilograms kultūras 2018" finālam no pirmā pusgada balsojuma izvirzījuši:

Kategorijā "Mūzika":

Jura Karlsona "Antonija #Silmači", Latvijas Nacionālā Opera un Balets, horeogrāfs Aivars Leimanis, muzikālais vadītājs un diriģents Mārtiņš Ozoliņš;

Koncertizstāde "Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr…", Rīgas Mākslas telpa, Jauniešu koris "Kamēr…", diriģents Jānis Liepiņš.

Kategorijā "Kino":

"Turpinājums", dokumentāla filma, režisors Ivars Seleckis. Mistrus Media;

"Bille", spēlfilma, režisore Ināra Kolmane. Studija "Deviņi".

Kategorijā "Teātris":

Aivars Neibarts "Dieviņš pillā", Jaunais Rīgas teātris, režisors Alvis Hermanis;

Pēteris Pētersons "Man 30 gadu", Latvijas Nacionālais teātris, režisore Ināra Slucka.

Kategorijā "Vizuālā māksla":

Aleksandra Naumova personālizstāde "Nebeidzamā ainava", Latvijas Nacionālais mākslas muzejs;

Izstāžu cikls "Pārnēsājamās ainavas", Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, rīko Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs.

Kategorijā "Literatūra":

Māras Zālītes autobiogrāfiskais romāns "Paradīzes putni", Izdevniecība "Dienas Grāmata";

Andra Akmentiņa romāns "Skolotāji", izdevniecība "Dienas Grāmata".

Kategorijā "Notikums":

Izstāde "Simbolisms Baltijas valstu mākslā", Orsē muzejs Parīzē, sadaļas "Latvijas simbolisms" kuratore Dace Lamberga;

Restaurētās filmas "Četri balti krekli" pirmizrāde pasaulē un Latvijā un grāmatas "Rolanda Kalniņa telpa" izdošana, studija "Lokomotīve", apgāds "Neputns", Nacionālais kino centrs.

Kategorijā "Mantojums":

Izstāde "Latvijas gadsimts", 68 Latvijas muzeju kopizstāde;

Anda Treija "Maija Nora Tabaka", izdevējs "Galerija Daugava".

Kategorijā "Pārsteigums":

Spēlfilma "Kriminālās ekselences fonds", režisors Oskars Rupenheits. COMETE Films, OrderOrder, Jura Podnieka studija.

Koncertizstāde "Visas taisnības", 70tie gadi: Raimonds Pauls un Imants Ziedonis. I. Ziedoņa fonds "Viegli".

Otrā pusgada finālisti tiks noskaidroti nākamā gada sākumā, kad žūrija būs apkopojusi spilgtākos kultūras notikumus no šī gada jūnija līdz decembrim. Savukārt pēc tam sāksies fināla balsojums.

Kā jau ziņots, šogad mainīta balvas "Kilograms kultūras" balsošanas kārtība – tās ieguvēji tiks noskaidroti tikai trijos balsojumos – pirmā un otrā pusgada, kā arī fināla balsojumā. Pirmā un otrā pusfināla divi lielāko balsu skaitu saņēmušie darbi katrā kategorijā tiks virzīti fināla balsojumam, kas norisināsies nākamā gada sākumā. Līdz ar to, finālā katrā kategorijā skatītāji un klausītāji varēs balsot par četriem darbiem.

"Kilograms kultūras" ir sabiedrisko mediju apbalvojums kultūras jomā, kas apliecina sabiedrisko mediju aktīvu līdzdarbību Latvijas kultūras dzīves procesos. Balvu piešķir Latvijas Televīzija, Latvijas Radio un Latvijas sabiedrisko mediju portāls LSM.lv Pirmo reizi balva tika pasniegta 2012. gadā – par spilgtākajiem 2011. gada kultūras notikumiem.