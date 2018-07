No otrdienas, 3. jūlija, pārdošanā nonāk oficiālie "Positivus" festivāla T-krekli, kurus iegādājoties un uzvelkot uz festivālu, apmeklētājiem tiks nodrošināta īpašā VIP ieeja festivāla teritorijā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Dažādi dizaini, košas krāsas un vēlamo rezultātu iespējams salikt kopā pašam. Šī gada festivāla T-krekli top kopā ar Draugiem Group uzņēmumu "Printful", piedāvājot ātru, ērtu un pavisam vienkāršu pakalpojumu. Savukārt sadarbībā ar "Expresspastu", tiks nodrošināta bezmaksas piegāde sūtījumiem Latvijas teritorijā.

Piedāvājumā ir seši dažādi un īpaši festivālam radīti dizaini, kurus var kombinēt, izvēloties krāsu. T-kreklu piedāvājumu ir iespējams apskatīt un iegādāties "Positivus" festivāla mājaslapā. Pieejami dažādi izmēri T-krekli – gan vīriešiem, gan sievietēm veidoti modeļi. T-kreklu cena – sākot no 17 eiro.

Ja ieradīsies uz festivālu ar šī gada oficiālo T-kreklu mugurā varēsi izmantot īpašo VIP ieeju, kas nodrošinās Tev iespēju iekļūt festivāla teritorijā ātrāk par citiem, nenokavējot iemīļoto mūziķu uzstāšanos.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šogad notiks no 20. līdz 22. jūlijam. Festivāla galvenie mākslinieki ir "Nick Cave & The Bad Seeds", "The Prodigy" un "Years & Years". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi mākslinieki kā Tove Lo, Mura Masa, Lauv, Torres, "The Barr Brothers", Youngr, Jeremy Loops, Marlon Williams, Ivan Dorn, MESA, "Dagamba", Noëp, Confidence Man, Justinas Jarutis, Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris", Vladislavs Nastavševs/"Ezeri", Edavārdi, "Frankie Animal", ansis, "Tehnikums", "The Family Dog", "Autographic", Praga II, "nesen", "Polifauna", "Laika suns", "Regīna", "Sigma", GBDJ un daudzi citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta.

Biļetes uz festivālu nopērkamas "Positivus" mājaslapā un "Biļešu servisa" kasēs, kā arī internetā.