Žurnāls "The New Yorker" pirmais ziņoja par Rota nāvi, un laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz rakstnieka tuvu draugu, apstiprināja, ka Rots ir aizgājis mūžībā.

1998.gadā Rots saņēma Pulicera balvu par romānu "American Pastoral" ("Amerikāņu pastorāle").

Rakstniekam vairāk nekā 50 gadus izdevās uzturēt ražīgu savu literāro karjeru gan kvalitātes, gan kvantitātes ziņā, kā to liecina viņa politiskā triloģija, ko veido romāni "American Pastoral" (1997.gads), "I Married a Communist" (1998.gads) un "The Human Stain" (2000.gads).

Rots savā mūžā ieguvis lielāko daļu augstāko apbalvojumu literatūras jomā, taču Nobela balva literatūrā viņam gājusi secen.

Rots dzimis 1933. gadā Ņuarkā, Ņūdžersijā. Viņa vecvecāki bija Eiropas ebreji, kas ieradās ASV līdz ar 19.gadsimta imigrācijas vilni.