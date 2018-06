Peldošajā mākslas galerijā "Noass" uz AB Dambja trešdien, 13. jūnijā pulksten 19.00 ģitārists Reinis Jaunais prezentēs savu jaunāko ierakstu ar nosaukumu ''Music and Travel Stories'', portālu "Delfi" informē mūziķa pārstāvji.

Jaunajā albumā ir apkopotas 17 galvenokārt instrumentālas kompozīcijas, un katra no tām simbolizē kādu mūziķa ceļojuma piedzīvojumu vai dabas skatu. Koncertā mūziķis pirms katras atskaņotās kompozīcijas stāstīs par šiem notikumiem un ainām, vedot klausītāju ceļojumā no Jaunzēlandes un Austrālijas līdz Pamira kalniem Centrālāzijā, kā arī Rietumeiropas urbānajiem džungļiem. Koncerta pirmajā daļā mūziķis uzstāsies solo, bet otrajā daļā - kopā ar savu pavadošo grupu trio sastāvā: Laumu Kazaku pie basģitāras un Ivaru Loginu pie bungām. Būs arī viesmākslinieki.

Savas mūziķa gaitas sācis kā ielu muzikants, kā arī spēlēdams pankroka grupās, Reinis Jaunais sāka apceļot dažādas pasaules valstis. Būdams jauns un nepazīstams, sākotnēji Reinis spēlēja savu mūziku ielās, bet ar laiku tās nomainīja pret nelielām kafejnīcām, bāriem, koncertzālēm visā Eiropā un arī ārpus tās. Lai arī Reinim ir ģimene, ceļošanas kāre nav rimusies, un pagājušā gadā mūziķis ir sniedzis apmēram 200 uzstāšanās, pulcējot klausītājus 11 dažādās Eiropas valstīs, kā arī Austrālijā un Jaunzēlandē. Reiņa mūzikai ir raksturīgs visdažādāko ģitāras spēlēšanas tehniku apvienojums. Pats Reinis saka: "Mūzika ir mana kaislība, un es vienmēr jūtos neticami laimīgs uzstāties jebkurai auditorijai, nav svarīgi, vai tā ir viena persona nelielā kafejnīcā vai pilna koncertzālē."

Šīs vasaras laikā Reinis apceļos visu Latviju un Baltijas valstis, prezentējot jauno albumu dažādos festivālos (tostarp "Positivus", Folkfestivālā Cēsīs, Jomas ielas svētkos u.c.), dažādos pilsētas svētkos (Ogrē, Smiltenē u.c.), kā arī kafejnīcās un klubos. Dažos koncertos Reinis uzstāsies solo, citos – kopā ar savu trio. Vairāki video dziesmām no jaunā albuma jau ir publicēti internetā. Reiņa oriģinālmūzika līdz šim ir apkopota četros mūzikas albumos – ''Plika ģitāra'' (2013), ''Draugu orķestris'' (ierakstīts kopā ar dzejnieku un perkusionistu Arturu Veinbergu; 2015), ''Gaišs'' (ierakstīts kopā ar mūziķa grupu ''Young & The Oak People''; 2016) un ''Tumšs'' (ierakstīts kopā ar grupu ''Reinis Young Trio; 2017).

Reinis ir arī ikgadējs Dziesminieku saieta dalībnieks, un sadarbojies ar tādiem mūziķiem kā Dinārs Gulbis, Arnis Miltiņš, Raimonds Tiguls u.c. Spēlēti vairāki festivāli, tostarp ''Positivus'' (2016), ''Summersound'' (2017), ''Laba Daba'' (2015), ''Sauletosios Naktys'' (LT, 2016, 2017), ''Masters of Calm'' (LT, 2016) ''Run of the Mill'' (UK, 2017).

Visu albumu var noklausīties šeit!