VEF Kultūras pilī 14. februārī – Valentīndienā – izskanēs flamenko un rumbas koncertprogramma "La guitarra flamenca", kurā klausītājus priecēs ģitārspēles virtuozi no koncertapvienības "Unión flamencana", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Starptautiskajā projektā apvienojušies ģitārspēles meistari Aurelio Martiness (Aurelio Martinez, Katalonija) , Žans Pjērs Prepinjans (Jean-Pierre Perpignan, Francija), Ukrainas romu ansambļa "Romen" perkusionists Jakofs Pavļičenko, vokāliste Sofi (Bulgārija), kā arī pašmāju virtuozais flamenko un rumbas stila ģitārists Valentīns Fjodorovs un citi grupas "Gipsymania" mūziķi.

Koncerta "La guitarra flamenca" apmeklētājiem būs iespēja noklausīties populārākās Spānijas ģitārmūzikas melodijas un dziesmas, tostarp par ģitāristu himnu saukto "El porompompero", savulaik popdīvas Madonnas dziedāto un par pasaules hitu atzīto "La Isla Bonita", izbaudīt jaunā interpretācijā slaveno "Cancion del Mariachi" no Roberto Rodrigesa filmas "Desperado". Koncertā skanēs arī pasaulslavenās grupas "Gipsy Kings" skaņdarbiem "Escucha me", "Baila Me", "Bamboleo", "DJobi DJoba", "Un Amor","A mi manevra", "Bem, Bem Maria", u.c.!

Koncerta sākums – pulksten 19.

Biļetes uz koncertu var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.