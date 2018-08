Rēzeknē, Latgales vēstniecībā " Gors ", no 24. augusta līdz 26. augustam norisināsies klasiskās mūzikas festivāls " LNSO vasarnīca ", kura atklāšanā izskanēs koncertprogramma "Bahs un Mocarts", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāve Anna Babre.

Šogad festivālā organizētāji ir parūpējušies ne tikai daudzpusēju un piesātinātu programmu, bet arī pieaicinājuši lielisku mākslinieku sastāvu. Piektdien, 24. augustā, pulksten 19 izskanēs festivāla atklāšanas koncerts "Bahs un Mocarts". Koncertā piedalīsies viens no Latvijas lepnumiem, pasaulslavenā klavesīniste Ieva Saliete, kas vairāk nekā 15 gadus dzīvojusi un strādājusi Vācijā, bet pēdējos gados kopā ar savu vīru – podnieku Andri Ušpeli – dzīvo Pocelujevkā, Rēzeknes novadā, joprojām turpinot koncertēt ar pasaulslaveniem ansambļiem. Kopā ar Salieti koncertā uzstāsies ne mazāk spožais Georgs Sarkisjans – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) koncertmeistars.

Vakara gaitā Baha vijolmūziku ģitāras skaņās ietērps Matīss Čudars – viens no vadošajiem jaunās paaudzes Latvijas ģitāristiem. Mākslinieks aktīvi koncertē visā Eiropā un ir vairāku prestižu konkursu laureāts. Koncertā piedalīsies arī viens no ievērojamākajiem Latvijas mūziķiem, LNSO pirmā oboja Egils Upatnieks un LNSO Pirmās vijoļu grupas koncertmeistara vietniece Darja Smirnova, kas regulāri piedalās jauniešu projektos kā pasniedzēja un orķestra koncertmeistare, un jaunākais pasākums šajā jomā – "Latvijas simtgades jauniešu orķestris" un programma "Dzimuši Latvijā". Vakara diriģents – Guntis Kuzma.

Pēc koncerta pulksten 21 Latgales vēstniecības "Gors" "Jumta terasē" ar skatu uz Rēzekni interesenti aicināti uz Matīsa Čudara soloprogrammu un šogad Kannu kinofestivālā plašu ievērību guvušās režisora Rolanda Kalniņa filmas "Četri balti krekli" seansu.

Sestdien, 25. augustā, pulksten 18 "Gora" Lielajā zālē maestro Andra Pogas vadībā tiks svinēta ģeniālā amerikāņu diriģenta un komponista Leonarda Bernsteina 100. jubileja. Bernsteins bija autors mūziklam "Vestsaidas stāsts", komiskajai operetei "Kandids", vairākām simfonijām, baletam, dziesmām u.c. Kopš 1954. gada viņš pirmais pasaulē TV ēterā sāka lasīt lekcijas par klasisko mūziku un turpināja to darīt gandrīz līdz pat savai nāves dienai 1990. gadā. Bernsteins saņēmis neskaitāmus apbalvojumus, to skaitā Grammy balvu par mūža ieguldījumu. "Vasarnīcā" Bernsteina jubileja tiks atzīmēta, atskaņojot dziesmas un dejas no viņa slavenajiem mūzikliem "Vestsaidas stāsts", "Brīnišķā pilsēta" un "Kandids". Koncerta godaviešņa būs mūziklos rūdītā, asprātīgā un enerģiskā amerikāņu dziedātāja un aktrise Kima Krisvela, kas savu karjeru aizsāka Ņujorkas Brodvejā un turpināja Londonā, Berlīnē un citviet. Koncerta pirmajā daļā skanēs Sergeja Rahmaņinova Ceturtais klavierkoncerts, kurā solo spēlēs izcilais latviešu pianists Andrejs Osokins.

Festivāla programmā ir iekļauti interesanti pasākumi arī jaunākajiem apmeklētājiem. Sestdien, pulksten 16 "Gora" Mazajā zālē būs iespēja noskatīties muzikālu izrādi bērniem "Vējš vītolos". Mūziku iestudējumam komponējis "Spēlmaņu nakts" balvas ieguvējs Edgars Mākens. Izrādes režisors – Leļļu teātra mākslinieciskais vadītājs Ģirts Šolis.

Svētdien, 26. augustā, pulksten 14 Latgales vēstniecības "Gors" Mazajā zālē festivālu noslēgs muzikāla izrāde pusaudžiem "Zenīts", kuras mūzikas autors – Jānis Šipkēvics, bet dzejas autors – Marts Pujāts. Izrādē piedalīsies Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un "LNSO zenītansamblis" Gunta Kuzmas vadībā.

"Zenīts" vēsta par skolas gadiem kā maģisku pasauli, kurā spēlē rotaļīgs un aizkustinošs iztēles orķestris un divi dziedoši puikas atceras 90. gadu Domskolas gaiteņus, futbolu ar dzēšgumiju, picu pārtikas plēvē, skolotāju kurpju papēdīšu klikstoņu, Černi etīdes, Air Jordan un supervaroni Mario. Izrādes režisors – Viesturs Meikšāns, scenogrāfe un tērpu māksliniece – Rūta Briede.

Pirms abiem vakara koncertiem notiks "Pirmskoncerta sarunas": piektdien, pulksten 18 Ieva Saliete un Orests Silabriedis runās par Mocarta brīnumbērnību, savukārt sestdien, pulksten 17 dzejnieks Raibīs jeb Oskars Orlovs iepazīstinās ar latgaliešu valodas brīnumiem.

Vakara koncertu gaitā koncertzālē darbosies radošā bērnistaba, kurā bērni varēs pavadīt laiku pieredzējušu audzinātāju uzraudzībā, kamēr vecāki klausās koncertu.

Sīkāka informācija par festivāla programmu, kā arī idejas potenciālajām naktsmītnēm, pusdienu vietām un apskates objektiem var atrast internetā.