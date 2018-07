Noklausies! 'Rihards Lībietis Orchestra' ar 'Laime pilnīga' solistu radījuši lirisku skaņdarbu

Dziesma "To Carry On" ar Ervīnu Ramiņu tapusi kā daļa no "Rihards Lībietis Orchestra" rudenī gaidāmā albuma "Reflections", kurā instrumentālās mūzikas kvintets sadarbojas ar vairākiem viesmāksliniekiem.