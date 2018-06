Šovasar "Positivus" festivālā būs jauna zona – "Jersica Records" vinila tirdziņš, kurā varēs iegādāties visdažādākos vinila plašu ierakstus no kolekcionāriem, kā arī no īpaši aicinātiem mūziķiem un mūzikas faniem būs iespēja uzzināt interesantus faktus par vinila formāta vēsturi, evolūciju un tā nozīmi, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

"Jersika Records vārds ir aizgūts no Jersikas ielas Vinila dienas – vinila plašu kultūrai veltīta pasākuma, kas šogad jau piekto gadu notiks arī Rīgā. "Priecājamies veidot un atbalstīt pirmo šāda formāta notikumu "Positivus" festivālā un ceram, ka tas kļūs par tradīciju," komentē idejas autors un veidotājs Mareks Ameriks.

Tirdziņā neiztikt arī bez īpašiem dīdžeju priekšnesumiem, kuru laikā varēs baudīt tikai uz platēm spēlētus mūzikas gabalus. Nedrīkst palaist garām arī īpašo "Jersika Records" muzikālo stundu uz Dabas skatuves sestdienas rītā, kurā ar jaunu materiālu uzstāsies vieni no labākajiem Latvijas džeza un improvizētās mūzikas māksliniekiem, kuri jau izdevuši savus albumus izdevniecības paspārnē vai vēl tikai strādā pie saviem ierakstiem – saksofonisti Toms Rudzinskis un Dāvis Jurka, taustiņinstrumentālists Rūdolfs Macats, kontrabasists Staņislavs Judins un bundzinieks Kaspars Kurdeko.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šogad notiks no 20. līdz 22. jūlijam. Festivāla galvenie mākslinieki ir "Nick Cave & The Bad Seeds", "The Prodigy" un "Years & Years". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi mākslinieki kā Tove Lo, Mura Masa, Lauv, Torres, "The Barr Brothers", Youngr, Jeremy Loops, Marlon Williams, Ivan Dorn, MESA, "Dagamba", Noëp, Confidence Man, Justinas Jarutis, Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris", Vladislavs Nastavševs/ "Ezeri", Edavārdi, "Frankie Animal", ansis, "Tehnikums", "The Family Dog", "Autographic", Praga II, "nesen", "Polifauna", "Laika suns", "Regīna", "Sigma", GBDJ un daudzi citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta.

Biļetes uz Positivus festivālu nopērkamas "Positivus" mājaslapā un "Biļešu servisa" kasēs, kā arī internetā.