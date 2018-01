Vācu rokgrupa " Rammstein " savā "Facebook" lapā atzinīgi izteikusies par Latvijas grupas " Dagamba " kompozīciju "Simphony – Du Riechst So Gut". Tās pamatā ir "Rammstein" dziesma "Du Riechst So Gut", kas mijas ar Bēthovena 5. simfonijas motīviem, portālam "Delfi" pavēstīja "Dagamba" dalībnieks Valters Pūce.

Kompozīcija ir no grupas "Dagamba" jaunās koncertprogrammas "#LudwigVanRammstein", kuras iedvesmas pamats rodams Vācijas mūzikas pasaules pazīstamu divu dažādu laikmetu pārstāvju – klasiskās mūzikas komponista Ludviga Van Bēthovena un grupas "Rammstein" – daiļradē.

"Šķietami tik atšķirīgi dažādu gadsimtu mūziķi, bet ar tik daudz ko kopīgu – viena valsts, viena valoda un mūzika, kas pārsteidz un lauž stereotipus," iepriekš teicis Valters Pūce.

"Du Riechst So Gut" savienībā ar Bēthovena 5. simfoniju izskanēja arī dziedošo talantu TV konkursā "X Faktors", kurā "Dagamba" uzstājās kā īpašie viesi. Ar šīs uzstāšanās video savā "Facebook" lapā dalījusies grupa "Rammstein", novērtējot to lakoniski – "Du spielst so gut!" (Tu spēlē tik labi!).

"Rammstein" ir ne tikai viena no populārākajām rokgrupām vāciski runājošajās zemēm, bet arī ārpus tām. Tās oficiālajai "Facebook" lapai ir gandrīz deviņi miljoni sekotāju, savukārt ieraksts ar "Dagamba" video kopš publicēšanas 12. janvārī jau saņēmis jau vairāk nekā 12 tūkstošus "Patīk", kā arī ar lietotāji ar to dalījušies gandrīz divus tūkstošu reižu.