24. Starptautiskajā Senās mūzikas festivālā 14. jūlijā Rundāles pilī izskanēs pieci koncerti. No tiem kulminācija būs Antonio Vivaldi vijoļkoncertu cikla "Gadalaiki" " solista Dmitrija Siņkovska un kamerorķestra "Kremerata Baltica" atskaņojumā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no VSIA "Latvijas koncerti".

14. jūlijā Senās mūzikas festivāla Rundāles dienu Baltajā zālē pulksten 13.00 iesāks muzikālais uzvedums bērniem "Laimes bērns", iepazīstinot mazos klausītājus ar pasaku par puisēnu, kas piedzimis laimes krekliņā. Kad puisēns būs izaudzis liels, tas viņu pasargās no ļaunā Ķēniņa viltībām, palīdzēs paveikt visgrūtākos uzdevumus, tiekot galā gan ar laupītājiem, gan Velnu un Velna vecmāmuļu. Pasaku izdziedās un izspēlēs baroka orķestra "Collegium Musicum Riga" solistu ansamblis Māra Kupča vadībā, koris "Collegium Choro Musici Riga", tenori Rinalds Kandalincevs un Ansis Bētiņš, kontrtenors Sergejs Jēgers, mecosoprāns Ilona Bagele, kā arī Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas un Rīgas Doma kora skolas audzēkņi.

No pulksten 11.30 pils pagalmā bērniem būs iespēja nogrimēties un piedalīties radošajās darbnīcās.

Savukārt pulksten 16.00 Baltajā zālē koncertā "Itāļu un vācu baroka virsotnes" muzicēs klavesīniste Ieva Saliete, čelliste Ilze Grudule un šveiciešu vijolniece Mereta Litī. Abas latvietes – senās mūzikas virtuves pārzinātājas – Latvijas pilsētās koncertē regulāri. Pirms pāris gadiem Ilze Grudule Latgali un arī Rīgu pieskandināja ar šeit mazāk zināmām festivāla "Baroka mūzikas dienas Rēzeknē" koncertprogrammām, ieaicinot pirmklasīgus interpretus. Savukārt Ievas Salietes radošā ikdiena līdzās koncertdzīvei Latvijā rit Šveices baroka orķestrī "Les Passions de l`Ame", ko dibinājusi un vada šveiciešu vijolniece Mereta Litī.

Šī trio sniegumā skanēs itāļu un vācu baroka mūzikas izmeklētākie opusi, atklājot, cik oriģinālā un smalkā veidā vācieši kamermūzikā atbrīvojušies no 17. gadsimta itāļu vijoļmākslas kanona, radot vācu baroka vijoles repertuāru.

Programmā – Johana Sebastiāna Baha, Heinriha Ignāca Franča fon Bībera, Johana Heinriha Šmelcera, Frančesko Marijas Veračīni un Antonio Vivaldi mūzika.

Pulksten 18.00 Rundāles pils Zelta zālē senās mūzikas ansamblis "Fantasia Ficta" no Šveices atskaņos Renesanses meistardarbus. Līksmas un kaislīgas, enerģiski dzirkstošas un smagnēji lēnīgas, arī svinīgas un trakulīgi straujas – tādas ir dejas, kas caurvij šo koncertprogrammu. Gan labi zināmu, gan pavisam anonīmu renesanses autoru mūzika – spāņu, itāļu, franču un flāmu vecmeistaru darbi Rundāles pilī izskanēs gluži jaunu senās mūzikas speciālistu interpetācijā.

Senās mūzikas ansamblis "Fantasia Ficta" dibināts pirms diviem gadiem, kad Lukas Marencio mūzikai veltītā programmā "Mīla, nāve un resensanse" no jauna satikās seši kādreizējie Ženēvas Mūzikas augstskolas Senās mūzikas centra absolventi un nolēma turpināt kopīgi muzicēt. "Viņi to dara tik pārliecinoši, ka droši dēvējami par vienu no interesantākajiem jaunajiem vārdiem senās mūzikas pasaulē. Mūziķu pārdomātajās programmās savijas dzīvespriecīgas enerģijas caurstrāvoti deju ritmi un apgarotas skaidrības apveltīti polifoniski skaņu raksti, liegi maigas melodijas sabalsojas ar izjustām harmonijām, kas sakņojas gadsimtiem senās tradīcijās," raksta festivāla rīkotāji.

Pulksten 20.00 Rundāles pils Balto zāli ar baroka un klasicisma laikmeta mūziku pieskandinās kontrtenors Sergejs Jēgers, baroka orķestris "Collegium Musicum Riga" un mākslinieciskais vadītājs Māris Kupčs. Orķestris tika nominēts Lielajai mūzikas balvai 2017 "Par izcilu sniegumu gada garumā". Savukārt kategorijā "Gada jaunais mākslinieks" Lielajai mūzikas balvai 2017 tika nominēta Latvijā un Vācijā meistarību kaldinājusī traversflautiste Maija Kļaviņa, kuras flautas skanējums būs dzirdams šajā koncertā.

Pulksten 22.00 Rundāles pils dārzā Senās mūzikas festivāla noslēgumā arī šogad skanēs Antonio Vivaldi vijolkoncertu cikls "Gadalaiki", kas piedzīvojis neskaitāmus ieskaņojumus un interpretācijas visā pasaulē. Šoreiz saspēlē ar kamerorķestri "Kremerata Baltica" to apliecinās jauneklīgas enerģijas un nobriedušas emocionalitātes piesātinātā Dmitrija Siņkovska vijolspēle. Festivāla noslēgumā klausītājus priecēs arī pasaulslavenais čellists Miša Maiskis un slavenais Krievijas kamerorķestris "Maskavas virtuozi", atskaņojot Antonio Vivaldi un Luidži Bokerīni skaņdarbus. Koncerts tapis sadarbībā ar fondu "Baltijas muzikālās sezonas".

Sadarbībā ar "Skaisto skatu aģentūru" tiks nodrošināts transports uz Rundāles pili. Interesentiem jāzvana pa tālruni: 67221767, 26415127.

Biļetes uz festivāla koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.