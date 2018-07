Iespējams, ka šis ir ne tikai viens no ļoti retajiem, bet arī smalkākais Baltijas valstu simtgadei par godu radītais visu trīs šā reģiona valstu mākslinieku kopdarbs. Daiņus Pulausks, Māris Briežkalns un Toivo Unts ir lieliski džeza bruņinieki ar pamatīgu pieredzi, kuri ir pilnībā tiesīgi pārstāvēt attiecīgi Lietuvas, Latvijas un Igaunijas džeza skatuvi, kā tas arī noticis "Baltic Jazz Trio" nu jau otrajā albumā "Centenary".

Turklāt šajā diskā pārstāvēti ne tikai visu trīs valstu izpildītāji. Paralēli pāris paša Pulauska skaņdarbiem albumā atrodami arī visu trīs valstu leģendāru komponistu darbi. No Lietuvas mūzikas izvēlēti pāris Mikaloja Konstantīna Čurļoņa skaņdarbu, no Latvijas arhīviem atlasīta pa vienai Pētera Vaska un Raimonda Paula kompozīcijai, bet no Igaunijas muzikālā mantojuma albumā iekļauts pa vienam Arvo Perta un Olava Ehalas darinājumam. Jau pati skaņdarbu atlase liecina par izsmalcinātas noskaņas meklējumiem un lielu pietāti pret Baltijā radīto mūziku.

Attiecīgi "Baltic Jazz Trio", svinot visu trīs valstu simtgadi un vienlaikus arī savu desmitgadi, izdevies radīt smalkas džeza noskaņas albumu, kas pirmā visnotaļ brīvi improvizatoriskā diska "Baltic Saga" (2009) vietā otrajā skaņdarbu apkopojumā piedāvā ļoti pārdomātu opusu. Pamatā tas balstīts ne vairs bopa, bet tā sauktā trešā viļņa jeb "crossover" tradīcijā. Tā nesteidzīgo ievaddaļu droši var piedēvēt arī minimālisma stilistikai.

"Centenary" ir ļoti pārdomāts albums, kas konceptuāli attīstās ārkārtīgi nesteidzīgi, bet ievelk klausītāju arvien dziļāk, liekot attapties pēc Raimonda Paula "Veltījuma", kas šeit nodēvēts par "For Mother", džeza aranžējuma un saprotot, ka mudīgi jāatskaņo disks vēlreiz, kamēr patīkami gaisīgā sajūta mūsdienu straujajā ikdienas skrējienā vēl nav zudusi.

To noteikti ir vērts lūkot noķert arī nosacīti biežajos trio koncertos, kas notiek dažādās valstīs arī ārpus Baltijas. Nupat kungi uzstājās arī Otavas Starptautiskajā džeza festivālā Kanādā, kārtējo reizi pierādot, ka Pulausks, Briežkalns un Unts kļuvuši par pasaules džeza apritē pamanītu mūziķu trio. Mums atkal jau atliek lepoties un priecāties par tik augstas klases mūzikas klātesamību šajos platuma grādos.

Izņemot diezgan avangardisko Čurļoņa 11. opusa prelūdiju, pārējie skaņdarbi šajā diskā itin labi ies pie sirds ikvienam mūzikas klausītājam. "Centenary" nepieprasa dziļas zināšanas džezā un izlikšanos, ka saproti šo smalko mūziku, lai tikai tevi nenodēvētu par totālu nekulturāli. Kompozīciju atlase un aranžējumi tik tiešām ļauj baudīt progresīvā attīstības līknē savirknēto mūzikas plūdumu, kas visvairāk parāda Pulauska skanīgo klavierpieskārienu, taču nekādi neizpaliek arī bez Briežkalna un Unta izjustās un vienlaikus dinamiskās saspēles.

Trio darbojas kā pulkstenis un no Perta līdz Paulam 40 minūšu laikā aizspēlējas vienā elpas vilcienā. Ierakstīta šī muzikālā elpa ir tepat Latvijas Radio 1. studijā Gustava Ērenpreisa uzraudzībā, bet skaņas gala apstrāde veikta Londonas "Kenilworth Productions" studijā pie Krisa Travesa.

Šādam džeza albumam ir vieta jebkuras pasaules valsts kolekcionāra plauktā, tādēļ atliek aicināt mūzikas mīļus ne tikai jau drīzumā lūkot atrast un noklausīties arī otro "Baltic Jazz Trio" albumu straumēšanas servisos, bet arī iegādāties "Centenary" diska veidolā un pievienot savai kolekcijai. Ja tādas vēl nav, tad, iespējams, ir īstais brīdis sākt to veidot, jo šis veikums jau uzreiz pēc tā iznākšanas uzskatāms par klasisku vērtību. Vismaz Baltijas reģionā jau nu noteikti.