7. septembrī klajā laists latviešu popmūzikas grupas " The Sound Poets " trešais studijas albums "Trīs". Līdz ar albuma izdošanu grupa pieteikusi arī jaunu singlu "Mums ir ko zaudēt", portālu "Delfi" informē grupas menedžmenta pārstāvji.

"Šķiet, liriski un muzikāli šis ir introspektīvākais un personiskākais grupas veikums. Zināmā mērā tam apakšā slēpjas liela emocionālā slodze, tomēr to tikpat ļoti raksturo arī vieglums un brīvība, ar kādu mēs to radījām," par "Trīs" stāsta grupas basģitārists Kārlis Josts.

Albumā "Trīs" iekļautas 11 dziesmas latviešu valodā, kas ierakstītas "Clockwork Studio" (Tartu, Igaunijā) un grupas mājvietā Andrejsalā. "Trīs" ierakstījis un miksējis Gatis Zaķis. To producējis Zaķis kopā ar grupas dalībniekiem – Jāni Aišpuru, Normundu Lukšu, Pēteri Lundi, Kārli Jostu un Undīni Balodi. Dziesmu tekstu tapšanā piedalījusies arī Alise Joste un Arnis Račinskis, savukārt albuma dizainu veidojis mākslinieks Krišs Salmanis.

"Rakstot "Trīs", mēs centāmies apzināties un domāt par grupas "The Sound Poets" stiprajām pusēm, par to, kas cilvēkiem tiešām patīk mūsu mūzikā, un centāmies šīs lietas saglabāt, vienlaikus paliekot uzticīgi arī savām iekšējām izjūtām par mūziku, tās tapšanas procesu un tās nozīmi mūsu dzīvēs. Tas mēdz būt izaicinājumiem pilns process, taču esam ļoti priecīgi par paveikto," gandarījumu pauž mūziķi.

Albuma pirmatskaņošanas pasākums notika dienu pirms tā iznākšanas grupas mājvietā Andrejsalā.

Jau ziņots, ka 20. oktobrī "Arēnā Rīga" notiks albumam veltīts grupas lielkoncerts – ambiciozākais projekts grupas pastāvēšanas vēsturē.

"Koncertā "Arēnā Rīga" gribam cilvēkiem sniegt to, kas viņus mūsu mūzikā un koncertos uzrunā, tajā pašā laikā uzdrīkstoties mazliet vairāk un sperot nākamo soli grupas dzīvē. Enerģija, ko koncertos saņemam no klausītājiem, ļauj divkārtīgi to dot atpakaļ, tādēļ jau tagad ir skaidrs, ka 20. oktobra vakars būs neaizmirstams," pārliecināts ir Josts.

Albums "Trīs" no šīs dienas pieejams "Spotify", "iTunes", "Deezer" un citās digitālajās mūzikas platformās, kā arī fiziskā CD formātā Latvijas mūzikas ierakstu veikalos. Biļetes uz koncertu "Arēnā Rīga" iespējams iegādāties visās "Biļešu servisa" tirdzniecības vietās un internetā.