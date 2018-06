Grupa "The Prodigy" šobrīd ir cienījama elektroniskās mūzikas klasika, bet tās dalībnieku vidējais vecums "iesoļojis" pārliecinošā briedumā, nereti dēvētā arī par pusmūžu. Tomēr, kā ikviens klasiķis, arī "The Prodigy" savu šodienas respektējamo statusu ieguva, piedodiet par klišeju, nojaucot robežas. Kas īsti tās bija par robežām, ko pagājušā gadsimta 90. gadu mūzikā vēl varēja nojaukt klausītāju paaudzei, kas bija jau dzirdējusi visu – no Kurta Kobeina līdz Merilinam Mensonam? Iespējams, vislabāk to vēstīs stāsts par 1996. gada "The Prodigy" dziesmu "Firestarter" – singlu, kas pieteica grupas visu laiku veiksmīgāko albumu "Fat of the Land" (1997).

Kulta dzimšana

"The Prodigy" dziesma "Firestarter", tās melnbaltais, klaustrofobiskais klips un tā centrā esošā Kīta Flinta sātaniskā deja kļuva par 90. gadu otrās puses kultu. Tūkstošiem pusaudžu visa pasaulē izskuva maziem, krāsainiem radziņiem līdzīgo frizūru un prasīja mammai Ziemassvētku dāvanā džemperi kā Amerikas karogu. "The Prodigy" iecēla popularitātes saulītē pagrīdes reivus un kopā ar laikabiedriem "The Chemical Brothers" un "Fatboy Slim" padarīja "big beat" žanru par daļu no popkultūras.

"Firestarter" iznāca 1996. gada 18. martā. Lai mazliet apjaustu valdošo noskaņu, jāatgādina, ka burtiski pirms pāris nedēļām par izjukšanu bija paziņojusi puišu grupa "Take That" (jau bez Robija Viljamsa), kā atvadu sveicienu publicējot "Bee Gees" dziesmas "How Deep is Your Love" kaverversiju un komiski salkanu videoklipu. Meiteņu sirdis bija salauztas, un, protams, tā bija populārākā dziesma visā Lielbritānijā (un ne tikai).

"Firestarter" bija sprādziens. Protams, nevar apgalvot, ka par Eseksas čaļiem līdz tam neviens neko nebija dzirdējis. Lielbritānijā jau bija zināmas dziesmas "Charlie" un "Out of Space" no grupas 1992. gada debijas albuma, bet grupas otrais pilna garuma ieraksts "Music for the Jilted Generation" ar vairākiem hitiem bija nostabilizējis pozīcijas elektroniskajā mūzikā. Savukārt MTV jau bija parādīta filma par "The Prodigy" – "Electronic Punks" (1995) –, uz mūžīgiem laikiem grupai piešķirot elektronikas panku titulu. Taču "Firestarter" radīja jaunu kultu. It kā jau zināmā roka un elektronikas savienība dzemdēja jaunu "grūti audzināmo bērnu", kas koķetēja ar vardarbību, garīgām slimībām, melno maģiju un citām provokatīvām tēmām.

Šoka terapija izrādījās efektīva. Tā bija neprātīgi ievelkoša. "Firestarter" bija dziesma, kas momentā pēc iznākšanas no troņa britu pirktāko singlu topā gāza jau pieminēto "How Deep is Your Love" un pirmo reizi sarūpēja "The Prodigy" pirmo pozīciju arī Atlantijas okeāna otrā krastā, kā arī daudzviet citur pasaulē. Pateicoties "Firestarter" grupa izpelnījusies titulu "Reiva krusttēvi".

Dziesmas anatomija

"Firestarter" bija singls, kurā pirmo reizi kā vokalists bija dzirdams "The Prodigy" dejotājs Kīts Flints. Savukārt dziesmas izaicinošais teksts – par to, ka "esmu nepatikšanu radītājs, baiļu atkarīgais [..] apsēsts dedzinātājs, kuce, ko ienīsti", esot attiecināms uz pašu Flintu. Mūziķis žurnālam "Q" teicis, ka dziesma ir par būšanu uz skatuves: "Tas ir tas, kas es esmu". Tieši viņš ir brutāli tiešo dziesmas teksta rindiņu autors.

Dziesmā iesamplēts grupas "The Breeders" dziesmas "SOS" rifs, bet izsauciens "Hey, Hey, Hey" ir atsauce uz "Art of Noise" skaņdarbu "Close (To The Edit)". Savukārt grupas dalībnieki par iedvesmas avotu sauc "Foo Fighters" tikai gadu iepriekš iznākušā debijas albuma dziesmu "Weenie Beenie".

"Firestarter" videkoklips, kas ir neatņemama visa grupas tēla sastāvdaļa, tika nofilmēts Londonā, Aldvičas (Aldwych) metro stacijas austrumu tunelī un vienā no šahtām. Video izraisīja sašutumu no kārtību sargājošajām iestādēm, jo, viņuprāt, tas nepārprotami mudināja uz vandalismu un ļaunprātīgu dedzināšanu. Grupas līderis un dīdžejs Laiems Hjūlets vēlāk labprāt intervijās tiražēja stāstu, ka grupas ierakstu kompānija Lielbritānijā "XL Records" klipa tapšanai piešķīra 100 tūkstošus mārciņu, tomēr rezultāts bijis "izmetams miskastē", tāpēc grupa nofilmējusi šobrīd tik labi pazīstamo melnbalto "Firestarter" videoversiju.

Pati Aldvičas stacija ir atsevišķa stāsta vērta. Jau kopš 60. gadiem tā tika izmantota vien sastrēgumstundās, bet 1994. gadā – slēgta pavisam. 20. gadsimta pašā sākumā tapušās stacijas tuneļi abu pasaules kara laikā tika izmantoti, lai paglābtu mākslas darbus un vēsturiskas muzeju relikvijas. Tāpat tajā tapušas dažādu filmu epizodes, piemēram, politiskā distopija "V for Vendetta" (2005), romantiskā kara drāma "Atonement" (2007), zinātniskā šausmu filma "27 Weeks Later", kā arī no pēdējo gadu veikumiem – populārais seriāls "Sherlock".

'Fat of the Land'

Kopš "Firestarter" bija jāpaiet 15 mēnešiem, līdz pie klausītājiem nonāca "The Prodigy" albums "Fat of the Land". Auditorija bija satracināta un ļoti to gaidīja. "Fat of the Land" bija lemts kļūt par vēsturiski nozīmīgāko grupas albumu, gūstot ne vien labas kritiķu atsauksmes, bet arī satriecošus komerciālus panākumus, padarot "The Prodigy" par savas desmitgades vienu no veiksmīgākajām deju un elektroniskās mūzikas grupām, un ļaujot arī šodien bez liekulības un izskaistinājumiem ierindot grupu "obligāti jāredz" sarakstā. 1997. gada jūnijā, pirmajā iznākšanas nedēļā "Fat of the Land" ierindojās pirmajā vietā 23 valstu pārdotāko albumu sarakstos. Kopumā tas visā pasaulē pārdots vairāk nekā 10 miljonos kopiju.

Albuma nosaukums, ko var tulkot kā "kā niere taukos", vēl bija tīrais sīkums pret oriģinālā izdevumā grāmatiņā citēto nacistu politiķi Hermani Gēringu. "Mums trūkst sviesta. Bet es jums prasu, kas mums ir labāk – sviests vai ieroči? Vai mums ir jāimportē tauki, vai tērauds? Es jums pateikšu! Gatavība karam dara mūs spēcīgus, bet sviests – tikai resnus." Grūti iedomāties kaut ko tādu mūsdienu popmūzikā, un 90. gados tas arī izraisīja pretrunīgas reakcijas. Tā bija daļa no "The Prodigy" provokācijas, un kas tad vēl dumpīgajiem pusaudžiem cits kā izaicinājums izaicinājuma gala bija vajadzīgs. Vēlāk gan intervijā žurnālam "Q" Laiems Hjūlets taisnojās, ka it nemaz nebija zinājis, ka tas ir ietekmīgā nacistu politiķa citāts, viņam tas vienkārši šķitis atbilstošs.

Šis nebija vienīgais pārmetums "The Prodigy" virzienā par "Fat of the Land". Amerikāņu feministu organizācija "National Organization for Women" pauda sašutumu par dziesmu "Smack My Bitch Up", kas provocē vardarbību pret sievietēm. Uz to Hjūlets atbildēja, ka tikai cilvēks bez smadzenēm varot ko tādu izdomāt, un piebilda, ka bieži tiekot pārprasts. Savukārt vēlāk grupa "Beastie Boys"atteicās uzstāties uz vienas skatuves ar "The Prodigy" Redingas festivālā, ja tiks izpildīta šī dziesma.

Lai nu kā – izaicinošais albums ar šī stāsta hitu "Firestarter", kā arī dziesmām "Breathe", "Diesel Power", jau minēto "Smack My Bitch Up" un citām tika nominēts "Grammy" balvai kategorijā "Labākais alternatīvās mūzikas albums", alternatīvajai kritiķu balvai "Mercury Prize" , kā arī iekļuva Ginesa rekordu grāmatā kā visstraujāk pārdotais britu mūzikas albums. Šobrīd "Fat of the Land" ierindots dažādu respektablu mūzikas mediju kā "Q", "Rolling Stone", "NME" u.c. 90. gadu mūzikas svarīgāko ierakstu topos, kā arī iekļauts grāmatā "1001 Albums You Must Hear Before You Die" ("1001 albums, kas jānoklausās dzīves laikā")

Kaverversijas un parodijas

Hits "Firestarter" piedzīvojis dažādas kaverversijas, bet Kīta Flinta zīmīgais izskats un deja videoklipā ieguvuši arī daudzas parodijas – sākot no populārā rokmūzikas jokdara Dīvainā Ala Jankoviča (Weird Al Yankovic), līdz pat mūsu pašu Kristapam Rasimam televīzijas šovā "Izklausies redzēts".

Dziesmu "Firestarter" savā otrajā soloalbumā iekļāva Džīns Simonss no "Kiss", tāpat dziesmu novērtēja brazīļu smagās mūzikas grandi "Sepultura", iekļaujot to savā 12. studijas albumā "Kairos". Tāpat dziesmas visai balādisku versiju izdevusi grupa "Jimmy Eat World", nīderlandiešu mūziķis Torre Florims no grupas "De Staat".

Starp savdabīgākajām parodijām minama britu senioru grupas "The Zimmers" versija ar, iespējams, visu laiku vecāko Kīta Flinta parodētāju, tāpat jau minētais Dīvainais Als Janokovičs, bet "YouTube" dzīlēs atrodama arī "Shishki Show" versija, kura parodētāja džemperi ASV karoga zvaigžņu vietā rotā sirpji un āmuri.

Visbeidzot – Kīts Flints, kurš ir ne tikai nenogurstošs dejotājs, mūziķis un "Firestarter" "seja", ir arī teicams motobraucējs un no 2014. līdz 2017. gadam bija arī krodznieks savā dzimtajā Eseksā. Pabā, kuru viņš burtiskā nozīmē izglāba no bankrota, esot bijis nopērkams vietējā darinājuma eils ar nosaukumu "Firestarter", taču ik reizi, kad Flints iekūris kamīnu, bet kāds viņa klātbūtnē sācis dungot "Firestarter", ir bijis jāmaksā sods – viena mārciņa.

"Prodigy" kā galvenie mākslinieki uz "Positivus" lielās skatuves uzstāsies šā gada 21. jūnijā.