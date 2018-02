Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas īpašā viešņa šogad būs starptautiski zināmā akordeoniste Ksenija Sidorova, bet ar vairākiem pirmatskaņojumiem un īpašiem priekšnesumiem uzstāsies grupas "Prāta vētra", "Instrumenti", dziedātājs Dons un citi, portālu "Delfi" informē ceremonijās rīkotāji.

Jau ziņots, ka ceremonija notiks otrdien, 27. februārī, Dailes teātrī. Balvas tiks pasniegtas jau 22. reizi.

Vakara īpašā viešņa būs Vācijas prestižākās mūzikas balvu "Echo Klassik" saņēmusī akordeoniste Ksenija Sidorova, kura izbrīvējusi vienu dienu savā aktīvajā koncertdarbībā un uz Latviju dosies no Madrides, lai kopā ar Vidzemes kamerorķestri diriģenta Andra Veismaņa vadībā izpildītu "Carmen's Spiel". Orķestris veidos arī īpaši unikālu skanējumu Aijas Andrejevas melodiskajam hitam "Tu mani sauc".

Televīzijas pirmatskaņojumu piedzīvos Astro'n'out kopdarbs "Satelīts" ar Fiņķi un Kashuku, un Dailes teātrī viņiem pievienosies arī DJ Rudd un Goran Gora. Pirmo reizi būs dzirdama arī tēma no topošās Andreja Ēķa filmas "Blēži" Ralfa Eilanda izpildījumā un grupas "Very Cool People" kopdarbs ar Kristīni Prauliņu "We Should Dance".

Grupa "Prāta vētra" atskaņos jaunāko darbu "Pašu dārgāko" un mūziķa Dona izpildījumā varēs dzirdēt dziesmu "Namiņš". Īpaši grandiozu priekšnesumu – pārsteigumu visiem skatītājiem – gatavo grupa "Instrumenti", kas noslēgs "Zelta mikrofona" ceremoniju.

Dailes teātrī tiks godināti arī šī gada Mūža ieguldījuma balvas saņēmēji – Viktors Lapčenoks un Jānis Erenštreits. Īpaši emocionālu priekšnesumu sola sagādāt Viktors Lapčenoks kopā ar TDA "Līgo" un kori "Anima", kuri izpildīs dziesmu "Manai dzimtenei". Tiks izdejoti horeogrāfa Alfrēda Spuras radītie soļi, kas izveidoti Dziesmu svētku simtgades noslēguma koncertam 1973. gadā, bet cenzūras dēļ ģenerālmēģinājumā deja tika izņemta no programmas. Šogad, uz Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkiem, horeogrāfi Jānis Purviņš un Jānis Ērglis kopīgiem spēkiem ar tā laika TDA "Dancis" dalībniekiem atjaunoja horeogrāfiju pēc atmiņām. Pēc 45 gadiem šī deja atgriezīsies uz skatuves, savukārt Viktors Lapčenoks to dziedās pēc 40 gadu pārtraukuma.

Jau ziņots, ka nominantu vidū šogad vērojama sīva konkurence bez izteiktiem līderiem. Visvairāk nominācijas ir mūziķim Donam, kopskaitā četras, viņam seko grupa "Instrumenti" ar trīs nominācijām. Uz balvām divās nominācijās pretendē "Carnival Youth", "Prāta vētra", "Musiqq", "Labvēlīgais tips", Intars Busulis un "Abonementa orķestris", "Auļi un Tautumeitas", "Astro'n'out", Ozols un "Tehnikums", kā arī Viņa.

Ceremoniju ikviens Latvijā radītās mūzikas atbalstītājs varēs vērot pulksten 19.30 kanālā 2, TVplay un skaties.lv, kā arī kanālā LNT pulksten 21.10.