Otrdien, 24. oktobrī pulksten 19.00, kinoteātrī " Kino Bize " tiks demonstrēta kurdu režisora Zahavi Sandžavi filma "Atgriešanās", pēc kuras notiks diskusija par posttraumatiskā stresa sindromu (PTSS). Diskusijā piedalīsies kustības "Gribu palīdzēt bēgļiem" pārstāve Laura Bužinska un psiholoģes Jeļena Harlamova un Marina Brice, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji no jaunatnes kultūras portāla "Jest;".

Režisora Zahavi Sandžavi filma "Atgriešanās" ("The Return") stāsta par zviedru medmāsas pieredzi jezīdu bēgļu nometnē Irākā, strādājot ar cilvēkiem, īpaši sievietēm, kuri iepriekš atradušies teroristiskās organizācijas Islāma valsts (ISIS / Daesh) gūstā. Filmas centrā ir nevis reģionā notiekošā karadarbība vai teroristu veidotie biedējošie videoklipi, bet gan konflikta upuri, viņu traumatiskā, personīgā pieredze un tas, kāda ir viņu dzīve pēc atgriešanās nevardarbīgā vidē. "Atgriešanās" tapusi 2016. gadā un tikusi izrādīta starptautiskos filmu festivālos Nīderlandē, Zviedrijā, Beļģijā un citās valstīs. Filma tapusi sadarbībā ar Latvijas filmu studiju "Deep Sea Studios LV".

Filmas seansam sekos publiska diskusija par to, vai iespējama atgriešanās ikdienas dzīvē pēc traumatiska konflikta pieredzēšanas, un kāda palīdzība nepieciešama, lai to izdarītu. Diskusijā piedalīsies Latvijā aktīvās brīvprātīgo kustības "Gribu palīdzēt bēgļiem" pārstāve Laura Bužinska, kura ar konfliktu pieredzējušiem cilvēkiem un viņu sadzīves vajadzībām strādā ikdienā, kā arī psiholoģijas doktore Jeļena Harlamova un klīniskā psiholoģe Marina Brice. Abas psiholoģijas ekspertes strādājušas ar cilvēkiem, kuri cietuši no posttraumatiskā stresa sindroma (PTSS).

Filmas seanss un tam sekojošā diskusija notiks otrdien, 24. oktobrī pulksten 19.00, kinoteātrī "Kino Bize" Elizabetes ielā 37-2 (ieeja no pagalma). Filma "Atgriešanās" tiks demonstrēta kurdu valodā ar angļu subtitriem.

Ieeja pasākumā bez maksas.