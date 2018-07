Botāniskais dārzs aicina izzināt jūlijā vācamos ārstniecības augus

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs mudina īpašās nodarbībās izzināt un iepazīt jūlijā vācamos ārstniecības augus, kā arī knifiņus pareizai sagatavošanai, lai tos varētu lietot veselības stiprināšanai.

To, kādi augi vācami jūlijā, kur tos meklēt un kā atpazīt, LU Botāniskais dārzs aicina uzzināt nodarbībās "Iepazīsti ārstniecības augus" LU Botāniskajā dārzā, kas notiks trešdienās, 11. un 25. jūlijā, pulksten 18.30. Plānotais nodarbību garums būs aptuveni 1,5 stundas.

Dalība nodarbībās tikai ar iepriekšēju pieteikšanos, atzīmē LU Botāniskā dārza pārstāve Agnese Reķe.

Nodarbību rīkotāji atgādina, ka bieži ir dzirdēts stereotips, ka ārstniecības augus drīkst vākt tikai līdz Jāņiem, tomēr šis apgalvojums ir nepatiess – aktīva ārstniecības augu vākšanas sezona turpinās visas vasaras garumā un iestiepjas pat rudens mēnešos. Nodarbībās "Iepazīsti ārstniecības augus: jūlija augi" iepazīs tos augus, kas ievācami jūlija mēnesī. Katrā nodarbībā tiks apskatīti atšķirīgi augi.

Nodarbības vadīs ārstniecības augu speciāliste un sertificēta farmaceite Anita Liberte. Viņa dalībniekiem atklās to, kā augus atpazīt, kur tos dabā meklēt un atgādinās, kas jāpatur prātā pirms ārstniecības augu vākšanas. Nodarbībās būs iespējams uzzināt arī to, kā augus pareizi ievākt un kā sagatavot drogas to lietošanai veselības stiprināšanā.

Kā atgādina LU Botāniskā dārza pārstāve, nodarbības "Iepazīsti ārstniecības augus" LU Botāniskajā dārzā notiek visas 2018. gada siltās sezonas laikā divas reizes mēnesī ar mērķi iepazīstināt plašāku publiku ar Latvijā augošajām dabas bagātībām, kas izmantojamas veselības uzturēšanā.

Lai mudinātu cilvēkus tuvoties augu pasaulei arī ārpus nodarbībām LU Botāniskajā dārzā, visās cikla nodarbībās uzsvars tiks likts uz praktiskām zināšanām, kas nepieciešamas, lai katrs pats varētu izveidot savu ārstniecības augu tēju kolekciju ziemai un kļūtu zinošāks par to, kādi pašmāju augi būs veselīga piedeva salātiem un citiem ēdieniem.

Ierobežotā grupas izmēra dēļ dalība nodarbībās tikai ar iepriekšēju pieteikšanos. Pieteikties nodarbībām iespējams, rakstot uz agnese.reke@lu.lv, zvanot uz 67450860 (darba dienās no pulksten 9 līdz pulksten 17) vai aizpildot pieteikuma anketu šeit.

Dalības maksa nodarbībā vienai personai ir 2 eiro papildus ieejas biļetei. Nodarbībās iespējams izmantot arī LU Botāniskā dārza abonementus.

Savukārt ar ieejas biļešu cenām LU Botāniskajā dārzā iespējams iepazīties šeit.