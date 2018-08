Foto: Ar erotiskiem nosaukumiem un dažādās krāsās – tomātu iznāciens Dabas muzejā

Līdz pat 26. augustam Latvijas Dabas muzejs ir pārtapis par tomātu karalisti – tajā skatāmas vairāk nekā 400 tomātu šķirnes, kas pārsteidz ne tikai ar savu daudzveidīgo krāsu paleti, bet arī izskata dažādību.

Kā "Tavs Dārzs" informēja Latvijas Dabas muzeja pārstāve Baiba Krustiņa, izstādē "Tomātu parāde 2018" ir iespēja aplūkot gan Latvijas selekcionāru jaunākās, gan pasaulē jau labi zināmās un ievērību ieguvušās tomātu šķirnes, ko savos dārzos izlolojuši pašmāju kolekcionāri.

Šogad izstāde veltīta Artūra Sildes dārzkopības entuziastu kluba "Tomāts" 21 pastāvēšanas svētkiem. Tās laikā dārzniecība "Neslinko'' izstādē piedalās ar vairāk nekā 120 gan senām un iemīļotām, gan jaunām tomātu šķirnēm, šajā stendā katrs auglis ir kā savdabīgs mākslas darbs, ko radījusi daba sadarbībā ar cilvēku, uzsver Krustiņa. Savukārt Valdis Pūliņš pārsteidz ar plašu divkrāsu (bicolor) un svītraino tomātu kolekciju, Linda Grotupe piedāvā apskatīt zaļo tomātu kolekciju un tomātu šķirnes ar erotiskiem nosaukumiem. Valmieras nodaļu šogad izstādē pārstāv Natālja Zeltiņa ar savu saulaino tomātu kolekciju, bet Dobeles nodaļu – Austra Zaļuma un Agita Andžāne. Tāpat izstādē piedalās Darja Jureviča no Rīgas un biedrība "Latvijas Mazpulki".

Foto: F64

Kā ierasts, izstādes laikā ikviens interesents var iegādāties un pasūtīt tomātu sēklas, kas reģistrētas Valsts augu aizsardzības dienesta reģistrā un saņemt konsultācijas no vadošajiem Latvijas tomātu audzētājiem.

Šajā rakstā atradīsi, kā izaudzēt pašus brangākos tomātiņus, taču šajā – kas jāņem vērā tomātu novākšanā.

Latvijas Dabas muzeja pārstāve informē, ka konferenču zālē izstādes laikā katru dienu pulksten 13 savā pieredzē dalās ilggadējie dārzkopji: Austra Zaļuma, Valdis Pūliņš, Ludmila Kudzasova, Natālija Zeltiņa (ieeja lekcijās ar izstādes biļetēm), bet 24. augustā būs īpašs piedāvājums, kura laikā varēs pārbaudīt nitrātu daudzumu pašu audzētajos vai pirktajos dārzeņos un noteikt pH līmeni līdzņemtajiem augsnes paraugiem (maksa par pakalpojumu ir 0,30 eiro).

Izstādi var aplūkot Latvijas Dabas muzeja 2. stāva izstāžu zālē. Ceturtdien to var apskatīt no pulksten 10 līdz pulksten 19, bet piektdien, sestdien un svētdien – no pulksten 10 līdz pulksten 17. Ieeja izstādē ir par maksu.