Foto: Krāšņā peoniju balle Latvijas Dabas muzejā

Cik gan ātri šogad viss zied un zeļ. Jau nedēļu pirms vasaras saulgriežiem Latvijas Dabas muzejā smaržo peonijas.

Leģenda par peoniju. Peonija savu vārdu ir aizguvusi no sengrieķu mitoloģijas varoņa Peona, kurš bija Grieķu medicīnas un ārstēšanas dieva Asklēpija māceklis. Peonam bija dabiskas spējas dziedināt, kas izraisīja Asklēpija greizsirdību, tāpēc viņš nolēma atbrīvoties no Peona. Zevs glāba Peonu no Asklēpija dusmām, pārvēršot viņu par peonijas ziedu...

Dabas muzejā līdz 16. jūnijam šobrīd var aplūkot peoniju izstādi. Tās laikā Rīgas Dārzkopības un biškopības biedrības pārstāvji ikvienu interesentu konsultē par peoniju šķirnēm, audzēšanu, selekciju un šķirņu izvēli dārzam. Plašāku informāciju meklē, lūk, šeti.