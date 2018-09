Foto: Abavas vīna darītavā lustīgi novākta 2,5 tonnu liela vīnogu raža

Ģimenes vīna dārzā "Abavas" šīs sezonas beigās jau ceturto reizi novākta vīnogu raža – kopumā 2,5 tonnas ar sulīgajām ogām, "Tavs Dārzs" informēja uzņēmuma pārstāve Laura Studente.

Vīnogu novākšana norit jau ceturto gadu, un arī šis gads nav izņēmums. 2010. gadā iestādītajam vīnogu dārzam, kas atrodas Sabiles pievārtē, Abavas ielejas dienvidu nogāzē, šis gads bijis īpašs, jo silto laikapstākļu dēļ vīnogas varēja novākt optimālā apjomā un kvalitātē.

Savukārt pašu ražas vākšanu šogad uzsāka agrāk nekā ierasti, kad tas ir noticis septembra beigās un oktobra sākumā.

"Šogad silto laikapstākļu dēļ vairums audzēto šķirņu ir sasniedzis optimālu gatavības līmeni, kas ļauj cerēt uz labas kvalitātes vīna ražošanu nākotnē," stāsta "Abavas" vīna darītavas saimnieks Mārtiņš Barkāns. Viņš norāda, ka 2010. gadā uzņēmuma pārstāvji iestādījuši 40 vīnogu šķirnes, lai saprastu, kuras no tām ir piemērotākās mūsu ziemeļu klimatam, bet šobrīd vīnogu skaits ir samazināts līdz aptuveni 30 šķirnēm.

"Plānojam šo skaitu mazināt arī nākotnē un galvenokārt audzēt tās šķirnes, kuras spēj sasniegt augstākos vīna kvalitātes rādītājus," piebilst "Abavas" saimnieks. "Viena no tādām vīnogām ir "Solaris", no kuras var ražot augstas kvalitātes baltvīnu, un kas atbilst vispārpieņemtai izpratnei par vīna garšu, jo no ziemeļu vīnogu šķirnēm darināta vīna garša atšķiras."

Kā informē Studente, šī gada augustā "Abavas" vīna darītavā tika atklāts arī bārs un pagrabs.

Fotoieskats vīnogu ražas novākšanas svētkos "Abavas" vīna darītavā: