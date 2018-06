Izcila kompānija: augi, ko stādīt līdzās rozēm

Cēlās un karaliskās rozes ir daudzu dārzkopju favorīti. Tās ilgi zied, reibinoši smaržo un rotā dārzu visdažādākajās krāsās. Tomēr pat karalienei nepieciešams savs galms, kura fonā izcelties, tādēļ, lai ziedu kompozīcija dārzā izskatītos pabeigta, arī rozēm ir nepieciešami sabiedrotie, raksta "The Spruce". Kādus augus vislabāk stādīt rožu tuvumā? Lūk, vairākas idejas!

Stādot ziemcietes vai kādas citas puķes starp rozēm, jāraugās, lai stādījums neveidojas sabiezināts un augi nenomāc dārza karalienes (tām nedrīkst trūkt saules gaismas), raksta "Praktiskais Latvietis".

Pieredzējuši dārzkopji iesaka ziedu karalienes stādīt kopā ar sīpolpuķēm, kas zied laikā, kamēr rozēm vēl tikai plaukst lapas. Pēc sīpolaugu noziedēšanas rozes varēs netraucēti augt un kuplot.

Salvija

Foto: Shutterstock

Dekoratīvās salvijas vertikālie pīķi harmoniski saskan ar apaļajiem rožu ziediem. Salvija nebaidās no saules un karstuma, turklāt piesaista tauriņus. Meklējot piemērotāko šķirni, "The Spruce" eksperti iesaka izvēlēties 'Blue Queen' vai 'May Night'.

Fenhelis

Vizuāli necilais fenhelis palīdzēs rozes nedaudz noēnot, turklāt puķudobei piešķirs apjomu, tajā pašā laikā neaizņemot daudz vietas.

Dzeltenīgo ziedu "saulessargi" piesaistīs derīgos kukaiņus – bites, bizmārītes un zeltactiņas, kā arī tauriņus.

Vērmele

Foto: Shutterstock

Sudrabotās vērmeļu lapas nevainojami izcels rožu majestātisko skaistumu. Kā norāda "Spruce", īpaši skaista ir šķirne 'Powis Castle'– ar sīkām, sudrabaini zilganām lapām.

Vērmelēm, gluži tāpat kā rozēm, nepieciešama augsne ar ļoti labu drenāžu.

Lielziedu brūnactiņa

Foto: Pixabay

Pieticīgais, vasarzaļais augs rotās rožudobi visu vasaru, jo priecē acis ar koši dzelteniem ziediem no jūnija līdz septembrim.

Heihēra

Foto: Shutterstock

Rozīgas, rūsganas, sudrabotas un pat gaiši zaļas – heihēras izkrāšņo dobes visdažādākajos toņos, turklāt atsevišķas sugas saglabā pievilcīgo zaļumu pat ziemas mēnešos, kad dobes visbiežāk ir vien zemes klātas.

Heihēras ir viens no tiem nedaudzajiem augiem, ar kuriem var sekmīgi ienest krāsas arī noēnotā vietā. Kā zināms, vairums interesanto un košo toņu augu pieprasa saulainu augšanas vietu, taču heihēras savu krāšņumu atrādīs arī noēnotā vietā, turklāt augs ir pielāgoties spējīgs – tas var augt arī saulē vai gaišā ēnā.

Rudbekija

Foto: Pixabay

Rudbekijas ir pieticīgi un izturīgi augi, ko nebiedē mālaina augsne vai sausums. Ja vēlies rožudobei piešķirt apjomu, izvēlies spožo rudbekiju 'Rudbeckia Nitia' un stādi to aiz rozēm. Tas ir viens no nedaudzajiem tik liela auguma augiem ziemciešu kategorijā. Augstums līdz 2,2 metriem, dzelteni ziedi, bet atsevišķām šķirnēm arī pildīti.

Kaķumētra

Kaķumētra (Nepeta cataria) atpazīstama pēc gaišajām, mīkstajām, pūkainajām lapām un violetas vai baltas krāsas ziediem, kas atkarībā no šķirnes arī atšķiras ar izkārtojumu. Visbiežāk sastopamas tieši violetās kaķumētras, turklāt to līdzība ar lavandām ir apskaužama, tāpēc tās visai bieži sastopamas latviešu dārzos un pat tiek dēvētas par latviešu lavandu.

Foto: Shutterstock

Kaķumētru labā īpašība ir tā, ka tās vienā vietā var augt 4-5 gadus, tāpēc šis krāšņums labi piestāvēs gan puķu dobēs, gan arī podos un traukos, ko var izkārtot pagalma teritorijā. Tā kā kaķumētras visai strauji izplatās, tad ierobežotos apstākļos labāk izvēlēties tās audzēt puķu podos, bet, ja var ļaut augam plesties, to var droši audzēt dobē. Dārzā augošas kaķumētras atbaida kaitēkļus, tāpēc tās ieteicams iesēt dobēs, kur nereti nākas saskarties ar dažādu kaitēkļu klātbūtni.