Rūpes par lielveikalos iegādātiem viršiem podiņos: ieteikumi augu kopšanā

Lielveikalu plauktos rudenī var manīt ne tikai dārza labumus, bet arī skaistās krizantēmas, viršus un ērikas podiņos. "Tavs Dārzs" skaidro, kā par viršiem pienācīgi parūpēties savā mājoklī.

Sarunā ar "Tavs Dārzs" kokaudzētavas "Baltezers" vadītājs Varis Kazaks norāda, ka augiem mājoklī nepieciešams mitrums, bet tiem nepatīk, ja mitrina lapas. "Labāk podiņu iemērkt ūdenī un izņemt ārā, bet otrs variants – samitrināt pašu augsni," iesaka Kazaks. Ja augam samitrinās lapas, pastāv liela iespēja, ka tam var piemesties rūsa, kad sāk brūnēt lapas.

Šiem augiem labāk patīk vēsākas gaisa temperatūras, tāpēc tie labāk jutīsies un arī labi izskatīsies dārzā, balkonā vai terasē.

Taujāts par iespējamo augu saglabāšanu arī nākamajai sezonai, lai tos izstādītu ārā dārzā, speciālists ir visai skeptisks. "Tos ir iespējams pārziemināt, bet nevar solīt," tā par auga izdzīvošanas iespējām teic Kazaks. "Pirmkārt, rudenī augam ir par maz gaismas, otrkārt – sāks augt jaunie dzinumi, kas nav noturīgi." Lai arī kā pircējiem gribētos saglabāt savu podiņu nākamajai sezonai, jāsaprot, ka tas tomēr ir augs vienai sezonai.

Savukārt dekoratīvo stādu audzētavas "Arumi" saimniece Ināra Duļevska uzsver, ka augu nevajag pārlaistīt, bet augsni vajag uzturēt mitru. "Var iznest uz balkona, lai sniedziņš uzkrīt virsū," iesaka Duļevska. Saimniece arī ziemas laikā mudina neaizmirst par augu, bet to uzpasēt, lai tas nav sauss un neiekalst. Ziemā tam vien nelabvēlīgs var būt kailsals, bet, ja būs virsū sniega sega, tad augam būs vieglāk pārdzīvot aukstos ziemas mēnešus. Taujāta par to, vai augus var pārziemināt, saimniece vienbalsīgu jā vai nē nevar pateikt, jo tas esot atkarīgs ne tikai no auga šķirnes, kopšanas, bet arī laikapstākļiem.

Tiem, kuri iegādājušies vai plāno iegādāties no stādaudzētavām vai kokaudzētavām speciālus viršu stādus, noderēs Kazaka padomi par viršu audzēšanu un stādīšanu, kurus var izlasīt šajā rakstā. Speciālists arī vēlreiz atgādina, ka ir dažādas viršu šķirnes, kuras atšķiras ne tikai ar krāsu toni, ziedēšanas īpatnībām, bet arī atšķirīga ir to pārziemināšana, jo dažas šķirnes ir izturīgākas pret aukstumu, bet citas nē.