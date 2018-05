Ievu kokus apsēduši kāpuri – kā atbrīvoties no tīklkodēm

Maijs ir īsts ievu ziedēšanas laiks, tomēr šogad šis mēnesis ir īpaši karsts un siltais laiks palīdz kaitēkļiem strauji vairoties. Par kaitēkļu uzbrukumiem var lasīt dažādās ar dārzniecību saistītās diskusijās. Arī Zolitūdes iedzīvotāji satraukti par ievām, kuras ietītas kāpuru tīklos.

Zolitūdes iedzīvotāja Agita Kalniņa, satraucoties par kokiem, "Delfi Aculieciniekam" jautā: "Šobrīd visas Zolitūdes ievas ir apsēstas ar kāpuriem, kuri jau ir noēduši visas ievu koku lapas. Zolitūdes iedzīvotājus ļoti uztrauc, ka, kāpuriem pārejot arī uz citiem kokiem, mūsu skaistais un zaļais rajons paliks bez kokiem. Aizvadītajā gadā tāda sērga arī bija, bet šogad tā izplatās stipri ātrāk. Sevišķi daudz slimu koku ir no stacijas "Zolitūde", visas P. Lejiņas ielas garumā un gar veloceliņu."

Foto: DELFI Aculiecinieks

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) eksperti skaidro, ka ievu tīklkodes ir parasts ievu kaitēklis, kas cikliski savairojas masveidā, atsevišķiem ievu kokiem nograužot lapas pilnībā un ar tīmekļiem satīklojot visu koku. Citu sugu kokiem tas kaitējumu nenodara. Kaitēklis šogad īpaši strauji savairojies, jo ilgāku laiku ir silti un sausi laika apstākļi. Vizuāli uz kokiem skats ir ļoti nepievilcīgs, bet pašam kokam tas lielu postu nenodara, – nākamajā gadā tas atkal būs klāts ar zaļām lapām.

Kā atbrīvoties no tīklkodēm

Kaitēkļa ierobežošana veicama, izmantojot mehānisku kāpuru savākšanu un iznīcināšanu. Īpaši svarīgi to veikt pirmajā to savairošanās gadā, kad kokā ir tikai dažas kāpuru ligzdas. Zarus kopā ar kāpuriem nogriež un iznīcina. Kad satīklots jau viss koks, palīgos var ņemt grābekli, ar kura palīdzību tīmekļus kopā ar kāpuriem novāc no koka un iznīcina.

"Nekādā gadījumā nemēģiniet ierobežot kaitēkļu izplatību ar ķīmiskiem augu aizsardzības līdzekļiem, tas stingri aizliegts. Par nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu (piemēram, Krievijā ražotu) iegādi un lietošanu paredzēta administratīvā atbildība," brīdina VAAD speciālisti.

