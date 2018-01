Tava paradīze: 10 zelta likumi atpūtas dārza iekopšanai

Tev šķiet, ka velti pārāk daudz laika dārza kopšanai un neatliek ne mirkļa tā izbaudīšanai? Lūk, 10 padomi, kā padarīt dārza darbus ērtākus un vienkāršākus. Nekas nedrīkst notikt steigā un nepārdomāti!

Rūpīga plānošana, kā izveidot viegli kopjamu dārzu

Dārza plānošanas stadijā jānosaka, cik daudz laika veltīsi dārzam, lai nekļūtu par tā vergu. Izvēlies risinājumu, kas neprasa daudz rūpju un veido dārzu plānotu un pārskatāmu.

Sagrupē augus pēc to vajadzībām, piemēram, stādi vienkopus augus, kam nepieciešama bieža laistīšana.

Veido paaugstinātas dobes, tādējādi tās tiek nodalītas no apkārtējās augsnes un ir labāk pārskatāmas un fiziski ērtāk kopjamas, jo prasa mazāku pieliekšanos.

Iekop bioloģisku dārzu

Atsakies no minerālmēsliem, slimību, kaitēkļu un nezāļu ķīmiskajiem apkarošanas līdzekļiem! Izvēlies augus, kas dārza vidē labi augs un neprasīs īpašas rūpes, pārstādīšanu un mēslošanu. Augi, kas nav pārāk prasīgi, ir koriandrs, gurķu mētra, rukola, kliņģerītes un citi.

Iegādājies pareizos augus

Lai dārzs izskatītos pieklājīgi, neprasītu milzīgi lielas pūles, svarīgi ir izvēlēties pareizos augus. Iesakām pirkt labas kvalitātes augus no stādu audzētavām ar labu reputāciju. Izvēlies pārbaudītus vietējos augus, tādējādi ietaupot gan naudu, gan laiku.

Esiet tālredzīgi

Tā kā augi aug un plešas, atstājiet starp tiem pietiekami daudz vietas. Lai arī jaunā dobē šādas atstarpes neizskatās īpaši pievilcīgi, toties izvairīsieties no retināšanas. Ja vēlaties, spraugas var aizpildīt ar mulču vai ar ātri augošiem viengadīgiem vasaras augiem.

Nosedziet augsni

Nosedziet augsni ar mulčas kārtu. Mulča kavēs nezāļu attīstību un neļaus izspraukties nezālēm, pasargās augsnes virskārtu no izžūšanas, dubļu veidošanās spēcīga lietus laikā un veicina bioķīmiskos procesus. Līdz ar to ietaupīsiet laiku, ko atņemtu ravēšana un laistīšana.

Laisti ar mēru un prātu

Laisti retāk, bet ar lielāku daudzumu ūdens, tādējādi ietaupot gan laiku, gan ūdeni. Pārāk mazs ūdens daudzums bieži vien samitrina tikai augsnes virskārtu. Puķu dobēm parasti pietiek ar 1 - 2 laistīšanas reizēm nedēļā. Lai ūdens neiztvaikotu, laisti dārzu vakarā vai agri no rīta. Lai ūdens nenotecētu no puķu dobes un paspētu iesūkties augsnē, lej vienu un to pašu vietu vairākas reizes.

Pabaro augus apdomāti

Lai izvairītos no pārmērīgas augšanas, izmanto pareizo mēslojumu.

Izmanto dabas palīdzību

Veido dārzu tā, lai noderīgie kukaiņi un putni tās izvēlētos par mājām. Tie palīdzēs izvairīties no kaitēkļiem un slimībām un nebūs jāizmanto ķīmiskie līdzekļi.

Daba pati rūpējas par dārzu ar veselīgu augsni, kur mīt putni - kukaiņēdāji, abinieki un cita dzīvā radība. Šādā dārzā derīgie un kaitīgie kukaiņi ir ekoloģiskā līdzsvarā. Izjaucot šo līdzsvaru, cilvēkam jāsāk strādāt – jāpalīdz atgūt dabas līdzsvaru.

Izmanto pareizos dārza darbarīkus

Foto: Publicitātes foto





Izmanto piemērotus darbarīkus un pārbaudītas metodes, tādējādi taupot gan spēku, gan laiku, kā arī veselību. Piemēram, "Tornado" dārza instrumenti ir noderīgi gan mazo dārzu īpašniekiem, gan entuziastiskiem dārzkopjiem.

Ja nepieciešams, iegādājies jaunu grābekli, kultivatoru, lāpstu, dārza šķēres, ķerru, nezāļu izvilcēju, kapli utt. Cimdus dārza darbiem izvēlies ne tikai praktiskus, bet arī košus. Šādi iedvesmosi sevi un apkārtējos!

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Izvēlies īsto laiku dārza darbiem

Audzē augus atbilstoši to augšanas periodam un gadalaikiem, lai tie pareizi kuplotu un nebūtu jāpārstāda.