Ādažu poligonā ligzdojošās zaļās vārnas veiksmīgi pārcietušas postošo ugunsgrēku

Par laimi, postošais ugunsgrēks, kas svētdien izcēlās Ādažu poligonā, nav nodarījis kaitējumu tur mītošajām zaļajām vārnām, informē ornitologs Edmunds Račinskis un LIFE+ projekta "Putni Ādažos" komunikācijas speciāliste Arta Krūmiņa.

Ornitologs Edmunds Račinskis stāsta, ka ugunsgrēks zaļajām vārnām nav radījis nopietnus kaitējumus: "Šie un citu sugu pieaugušie putni paši labi prot izvairīties no liesmām un dūmiem. Zaļo vārnu ligzdas ir pasargātas no uguns, jo to būri vai ierīkotās ligzdas koku dobumos atrodas vairākus metrus virs zemes. Tā kā poligonā degšana parasti notiek sausās vietās ar nabadzīgu veģetāciju (klaji smiltāji ar retām graudzālēm, ķērpjiem, viršiem u.c. sīkkrūmiem), tad degšana visbiežāk notiek strauji kustīgas skrejuguns veidā. Tā rezultātā izdeg sausā zemsedze un plānā nobiru kārta, bet lielākie koki izdzīvo. Neskarti paliek arī tie koki un stabi, kuros mitinās zaļās vārnas."

Račinskis atzīst, ka degšana poligona virsājos ir parasta parādība, kas tur notiek regulāri gan militāro mācību rezultātā, gan – stingri kontrolētā veidā. Dažkārt tiek veikta arī plānota dedzināšana, lai, piemēram, atjauninātu savvaļas biotopu. Šādi aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" virsāji tiek atjaunoti jau vairāk kā septiņus gadus.

Daudzas retas augu un dzīvnieku sugas, kam nepieciešami sausi un klaji smiltāji un virsāji, pie uguns radītā traucējuma ir ne tikai pieraduši un pielāgojušies, bet tas šiem organismiem un to apdzīvotajai ainavai ir pat labvēlīgs. To skaitā zaļajai vārnai, kam šie poligona klajumi ir svarīga barošanās vieta.

Foto: Publicitātes attēli

"Šobrīd ir laiks, kad zaļajām vārnām šķiļas mazuļi, tāpēc ir jāievēro miera periods un ligzdas var apskatīt tikai no attāluma. .. Zaļo vārnu ligzdošanas vietas Pierīgā un poligona teritorijā tiks apsekotas jūlijā, kad arī notiks jauno putnu gredzenošana. Augusta beigās arī tiks publiskota atskaite par sezonas ligzdošanas sekmēm, tā Arta Krūmiņa, projekta "Putni Ādažos" pārstāve.

"Visbūtiskākais ir tas, lai uguns un dūmu ietekmē neciestu cilvēki un to radītās materiālās vērtības," uzsver ornitologs. "Daba ir spējīga pielāgoties ugunij un atjaunoties pēc degšanas."

Zaļā vārna (Coracias garrulus) ir pasaulē apdraudēta putnu suga. Šobrīd Latvijā tā ir sastopama tikai Pierīgas mežos – aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" un dabas liegumā "Garkalnes meži". Abās teritorijas ligzdo ap 20 pāru zaļo vārnu. Ādažu poligonā un tā apkārtnē tās sāka ligzdot ap 2007. gadu.

Zaļo vārnu ikdienu var vērot arī tiešraidē portālā "Putni Ādažos", kuru nodrošina Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Tiešraidi atbalsta Aizsardzības ministrija. Būrī novērojamās dabas norises var lasīt un komentēt portāla "Dabasdati.lv" forumā.

Tiešraidi var vērot šeit.