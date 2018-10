1939. gads: Tiek parakstīts Molotova-Ribentropa pakts, sākas Otrais pasaules karš

Karš starp Vāciju no vienas puses un Angliju un Franciju no otras puses lielā mērā traucējis arī mūsu eksportu un importu, tāpēc arī pilnīgi saprotams, ka mēs nevaram vairs ievest ārzemju ražojumus un preces tik lielos apmēros, kā tas bija iespējams agrāk, un ari otrādi – mums vairs nav iespējams mūsu zemes ražojumus eksportēt tādos daudzumos kā pirms kara sākuma. Visi šie apstākļi pamudināja mūs meklēt jaunus tirdzniecības ceļus un iespējas. Viena no šādām iespējām būtu izmantot neaizsalstošo Murmanskas ostu, kā arī izlietot preču pārsūtīšanai Padomju Savienības iekšējos ūdensceļus. Par to jau ir runāts, un šādas iespējas paredzētas noslēgtajā tirdzniecības līgumā ar Padomju Savienību.

Tālāk ārlietu ministrs runāja par jautājumiem, kas saistās ar vācu tautības pilsoņu repatriāciju. Ministrs uzsvēra, ka vairāku desmitu tūkstošu pilsoņu pēkšņa izceļošana nevar palikt bez iespaida uz valsts saimniecību. Tāpēc valdība nostādīta diezgan grūti atrisināma jautājuma priekšā, kā šo repatriāciju izdarīt, lai mūsu tautsaimniecība no tās neciestu. Nekādā gadījumā, uzsvēra ministrs, neviens no mums nevar prasīt, lai mēs vienā dienā samaksājam par visiem vācu tautības pilsoņu īpašumiem Latvijā (..). No otras puses, arī mēs negribam vācu tautības pilsoņu īpašumus piesavināties. Latvijas valdība grib panākt vienīgi taisnīgu šī jautājuma atrisināšanu, lai nebūtu jācieš ne vienai, ne otrai pusei. Ar repatriēšanos saistītās lietas vēl visā pilnībā nav izšķirtas, bet jau tagad var droši apgalvot, ka Latvija nepielaidīs savas saimniecības iedragāšanu. Runas noslēgumā ārlietu ministrs V. Munters pievērsās kara radītām pārmaiņām Eiropas austrumos. – Līdz šī kara sākumam, – teica ministrs, – mēs rēķinājāmies ar trijām lielvalstīm, kas ietekmēja Austrumeiropas politiku. Tās bija – Vācija, Polija un Padomju Savienība.