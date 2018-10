1946. gads: Zviedri izdod latviešu leģionārus, Latvijā sākas kolhozu ēra

“Lutriņu pagasta 28,9 ha (agrāk 70) lielo “Gobas” māju saimnieks kulaks Jānis Bakuss, 62 g. vecs, dzīvo kopā ar savām māsām – 52 g. veco Lūciju un 48 g. veco Helēnu. Ka viņam ģimenē divas darba spējīgas māsas, to kulaks aizmirst un sūta lūgumu, lai viņu kā vecu, darba nespējīgu no piegādes valstij atbrīvo. Uz 16. oktobri kulaks Bakuss valstij bija nodevis 500 litru piena vietā tikai 250 litrus, no 5 vistām – tikai 86 olas. No izkultiem vairāk kā 3 t miežiem un ap 1 t kviešiem viņš nav nodevis nekā. Lai labība nebūtu jānodod valstij, Bakuss vasarāju pūdē uz lauka. Tāpat kartupeļi, pastāvot stiprām nakts salnām, sasalst uz lauka nenovākti, bet valstij, neieskaitot pagājušā gada parādu, viņš arī par 1946. g. nav nodevis 2890 kg. Tāpat nav nodevis 800 g vilnu un 230 kg gaļu, lai gan viņam divas aitas un četri jēri, gadu vecs bullis un ziemā atšķirts teļš. Tādu rīcību citādi kā par kaitniecību nosaukt nevar. Attiecīgai iestādei jāpiespiež kulaks cienīt padomju likumus. R. Krastiņš.”

Tikmēr citi “ne-kulaki” presē tiek cildināti par iesaistīšanos sociālistiskajā sacensībā un plānu pārpildīšanu. “Biedres Ķilpes desmitā sociālistiskā sacensībā ieslēgušās visas zemnieku saimniecības. Virs gada normas tās apņēmušās nodot 4 t graudu un 2 t kartupeļu. Šim centīgam desmitam cenšas neatpalikt arī citi pagasta desmiti. Saldenieki savu apņemšanos arī izpilda.