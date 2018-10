1949. gads: Otrā masveida deportācija uz Sibīriju, Norvēģija neatzīst Latvijas pievienošanu PSRS, dibina NATO

1949. gada 25. martā izsūtītie latvieši. Viņu vidū skolotāja no Rīgas 7. vidusskolas Austra Hartmane (1898 – 1984). Amūras apgabala Blagoveščenskas rajona Šimanovskas ciems. 1953. gada 2. maijs. Foto: Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

25.–30. martā notika Latvijas iedzīvotāju masveida deportācija. Uz PSRS attālajiem rajoniem deportēja apmēram 43 000 cilvēku no Latvijas (apmēram 90 000 no Baltijas kopumā). Visvairāk tika izsūtīti tieši zemnieki kā galvenie nacionālo partizānu atbalstītāji. Izsūtīšanai bija jānostiprina padomju režīms Latvijas laukos.

Lielas deportācijas Baltijas valstīs

1949. gada 25. martā izsūtītie latviešu bērēs. Amūras apgabals 1952. gads. Foto: Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

Kur deportētie nokļūst? Kāds bij. vācu armijas instruktors, kas tikko atgriezies no Sibirijas, zinājis stāstīt, ka jauno deportāciju pirmie upuri jau ieradušies Tiumenā pie Turas upes. Tur viņi tūdaļ iesaistīti darbā kādā kokzāģētavā. Aizvesto vidū bijuši vīrieši un sievietes vecumā līdz 70 gadiem un arī bērni. Viņi strādā visļaunākos iedomājamos apstākļos. Daudziem no viņiem ir tikai koka tupeles, un, tās apāvuši, tie augām dienām nes dēļus.

Tikmēr Latvijā sumina Lavrentiju Beriju

Šajā dienā “Padomju Jaunatne” arī atgādina, ka Latvijas jauniešiem beidzot ir pieejamas no “reliģiskajiem māņiem un šķiriskajiem aizspriedumiem” attīrītas zināšanas. “No tās dienas, kad Latvijas republika kļuva par pilntiesīgu Padomju Sociālistisko Republiku Savienības locekli, arī latviešu jaunatnei pavēries plašs ceļš uz zinātnes apgūšanu. Viens no galvenajiem Latvijas jaunatnes ieguvumiem ir tas, ka mūsu skola tagad sniedz īstas zināšanas, brīvas no visādiem reliģiskiem māņiem un šķiriskiem aizspriedumiem, tādas zināšanas, kas palīdz virzīt dzīvi uz priekšu, veicina cilvēces kultūras attīstību un ir pamats jaunās, augstākās, vistaisnīgākās sabiedriskās iekārtas – komunisma uzcelšanai. (..) Mūsu republikas jaunieši augsti vērtē savas iespējas, savas augstās tiesības. Padomju valdībai un boļševiku partijai viņi pateicas ar neatlaidīgu mācīšanos – kā to viņiem novēlējis Ļeņins, kā to māca biedrs Staļins.”

Norvēģija nav atzinusi de iure Latvijas pievienošanu Padomju Savienībai

Kuģi, kas agrāk bija reģistrēts Latvijā, kara laikā pārņēma vācieši, pārkrustot to par “Ortelsburg”, un aizveda uz Oslo kā prizu. Kuģim atrodoties ostā, 1943. gada aprīlī to nogremdēja Norvēģijas iekšējās frontes sabotieri. Pēc Norvēģijas atbrīvošanas Oslo ostas iestādes atrada, ka vraks traucē kuģu noenkurošanu, kāpēc nolēma to izcelt. 1947. gadā ūdenslīdēji uzsāka darbu, un 1948. gada jūnijā kuģis bija jau izcelts. Ieskaitot sīkākus mašīnu remontus, kuģa glābšanas operācija izmaksāja $ 180 000. Tā kā Norvēģijas iestādes bija nodomājušas kuģi pārdot, bet pircēju nenācās tik viegli atrast, beidzot kuģi piedāvāja Padomju Savienībai, neskatoties uz to, ka Norvēģija nav atzinusi de jure Latvijas pievienošanu Padomju Savienībai. Beidzot Padomju Savienība kuģi nopirka par $ 40000. Ziņojums, ko sniedz “Norvēģijas Ziņas Vašingtonā”, ievērojams ar to, ka te atkal no jauna redzams apliecinājums Padomju Savienības patvarīgās rīcības neatzīšanai.”