1950. gads: Rīgā atver augstskolu ārstiem, Šūmanis nāk klajā ar plānu Eiropai, Korejā sākas karš

“Šā gada 24. augustā Valmieras rajona patērētāju biedrības 3. veikalā nopirku “Sarkanās Zvaigznes” ražotu vīriešu divriteni Nr. 355014. Divritenis bija tiešām glīts. Nopriecājos un domāju, ka būs labs satiksmes līdzeklis, kas man tik ļoti vajadzīgs. Jāsaka, ka 2 nedēļas divritenis kalpoja, kā saka, gods godam. Bet pēc tam tas vairs nebija lietojams. Pakaļējā riteņa rumbā vairs nedarbojās vilcējs, jo tas, kā izrādījās, riteni izjaucot, ir no ļoti mīkstas dzelzs, tāpēc lodītes tajā iespiedušas rievas un neslīd. Tāpat bremzes čaula, kurai jāsastāv no divām daļām, bija no četriem gabaliem. Ar vārdu sakot, lai varētu divriteni lietot, jāpērk jauna rumba. Un tas pēc 2 nedēļu lietošanas! Jājautā, vai tiešām velosipēdu fabrikas “Sarkanā Zvaigzne” vadībai, inženieriem un meistariem nav nekādas atbildības sajūtas par saviem ražojumiem? Jānis Strazdiņš, Valmieras rajona Brenguļu ciema kolchoza “Abula” priekšsēdētājs.”