1952. gads: Keidžs komponē klusumu, britiem jauna karaliene

“Krievi pašlaik pastiprina savu aģitāciju Londonā. Tam vajaga strādāt pretim. To varētu izdarīt divējādi. Bieža satikšanās ar pieejamiem angļu valsts vīriem, sabiedriskiem darbiniekiem un preses pārstāvjiem un periodiskas iknedēļas sapulces ar somu, igauņu, leišu, gruzīnu un ukrainiešu – ja tādi Londonā ir – pārstāvjiem. Savā laikā ar tādām sēdēm bija iespējams gūt plašu informāciju un uzstādīt vienotu diplomātisku fronti pret krievu intrigām.”

“Kad šie vārdi rakstīti, šogad vai tūliņ pēc otrā pasaules kara, kad krievu akcijas kotējās visaugstāk?” – raksta žurnālists Vilis Skultāns. “Katrā ziņā tādi norādījumi patlaban ir ļoti noderīgi un ļoti aktuāli. Tie tomēr nav teikti nesen, bet gan pirms veseliem trīsdesmit trīs gadiem. Minētos vārdus rakstījis mūsu pirmais ārlietu ministrs un lielo Latvijas diplomātisko uzvaru guvējs Zigfrīds A. Meierovics. (..) Meierovics tai laikā cīnījās par Latviju Parīzē, kur tobrīd notika miera konference. Kārlis Zariņš uzturējās kādu laiku Londonā, būdams ceļā no Parīzes uz Zviedriju un vēlāk uz Somiju, kur tam bija jāuzņemas Latvijas diplomātiskās misijas vadība. Trīsdesmit trīs gadi – gadsimta trešā daļa! Un atkal līdzīgas problēmas, ja ne gluži tādas pašas. Toreiz notika nikna cīņa par Latvijas tiesībām runāt līdzi starptautiskā forumā. Tagad mums visiem jācīnās, lai šīs tiesības Latvijai neatņemtu. Pretinieki 1919. gadā Londonā bija krievu monarchists, kas nikni uzbruka ikvienam Krievijas “nedalāmības” apdraudētājam. (..)

Daudz uzdevumu tagad nākuši klāt, bet viens no galvenajiem – “aģitācijai vajaga pretimstrādāt”– palicis joprojām, it kā būtu rakstīts šodien. Daudz nemaldīšos, ja teikšu, ka Londonai mūsu valsts starptautiskā stāvokļa izcīnīšanas ziņā ir piekritusi viena no galvenām, varbūt pati nozīmīgākā loma. Kaut arī niknāko cīņu laiks pirmajā posmā bija Parīze (kur 1919. g. notika miera konference un 1921. g. – Latvijas tiesiskā atzīšana), taču Londonā pirms tam bija veikti pirmie izšķirošie priekšdarbi, gūti pirmie panākumi. Tie deva drosmi un rādīja tālāko ceļu. Asiņainā kara pēdējos mēnešos un pirmā pēckara posmā Londona bija aizņemta ar gigantiskām pasaules problēmām, šeit vijās un krustojās starptautiskās, imperiālās, militārās un citas intereses. Kam gan bija laika uzklausīt vēl nekad nedzirdētās Latvijas balsi. 1918. gada novembrī Londonas migla šķita gandrīz necaurredzama. Un tomēr! Veselu nedēļu pirms Latvijas valsts proklamēšanas Meierovics Londonā bija saņēmis ārlietu ministra lorda Balfūra vēstuli, ka Viņa Majestātes valdība atzīst “Latvijas nacionālo padomi kā faktiski neatkarīgu orgānu, līdz kamēr miera konference liks pamatus jūsu jaunajam brīvības un laimes laikmetam”. (..)

Joprojām divi Latvijas kuģa masta gali – sūtniecības Londonā un Vašingtonā – ir virspusē, kas neļauj aizmirst ne savējiem, ne svešiem to, kas reiz bijis, un to, kam atkal reiz jābūt. Tieši pēdējos gados sākušies atplūdi. Varbūt, varbūt mums drīz atkal kļūs redzamas kuģa kontūras un noskaidrosies tas, kā to atkal dienas gaismā celt. Trīsdesmit trīs gadu ilgajām pūlēm Londonā tur būs savi nopelni.”