1953. gads: Mirst Staļins, 'Rīgas Piena kombināts' sāk ražot saldējuma tortes

“Staļins miris.

Visu mūžu mūs vienoja mīlestība uz Staļinu, mērķis, kuru viņš mums izvirzīja, pastāvīgais, kaut arī ne vienmēr vārdos izteiktais prieks par to, ka viņš dzīvo, strādā, atmin un iepriekš paredz mūsu ienaidnieku nodomus, rada tādu celtņu plānus, kuras redzot cilvēce sastingst izbrīnā.

Šodien mūs vieno arī sāpes par vissmagāko zaudējumu, kāds vien var būt mūsu dzīvē. Cilvēcisku sāpju pilni ir atvadīšanās brīži, saprotamas ir asaras un raudas. Bet, atvadoties no biedra Staļina, mēs no viņa nešķiramies. Staļins – mūsu izcīnītās uzvaras. Staļins – mūsu tagadējā dzīve, mūsu pašreizējās uzvaras, Staļins – mūsu nākamā dzīve, mūsu rītdienas uzvaras. Staļins, tāpat kā Ļeņins, ir mūžīgs un nemirstīgs. Savā pēdējā darbā viņš ar ģeniālu spēku pavirzīja tālu uz priekšu visu uzvarošo marksisma-ļeņinisma zinātni, nosprauda mūsu ceļu, skaidri parādīja cilvēces laimīgo nākotni. Sākdami rīt savu iemīļoto darbu, mēs ne vien sev vaicāsim: ko par to sacītu biedrs Staļins? – bet arī teiksim: – Tā mums norādīja Staļins! Tā prasīja Staļins! – Tā mūs māca Staļins! Staļins būs ar mums priekos un bēdās, mūsu darbā, cīņās, uzvarās, jo Staļins ir mūsu dzīve...

Turpinādams Ļeņina nemirstīgo darbu, biedrs Staļins izaudzināja, nostiprināja un norūdīja Komunistisko partiju. Tā ir miesa no viņa miesas un asinis no viņa asinīm. Šodien Padomju Savienības Komunistiskā partija un tās Centrālā Komiteja mums ir Staļina gudrības un Staļina darba iemiesojums. Mūsu bēdās, mūsu sāpēs par smago zaudējumu vēl ciešāk – plecu pie pleca un sirdi pie sirds – sakļausimies zem ļeņiniski staļiniskās Komunistiskās partijas karoga!”