1954. gads: Pasaule lasa 'Gredzenu pavēlnieku', Rīgā sāk strādāt Latvijas Televīzija

Baloža Zviedrijā projektēto darinājumu kopvērtība ir ap 15 miljoni Zviedrijas kronu. Nu jau piekto gadu Balodis ir Austrālijā, sākumā strādājot valsts darbā, kur kopā ar būvinženieri E. Ģermāni uzprojektēja stiegrota betona labības elevatoru. (..)

Jānis Celms (beidzis Rīgas pilsētas techn.) pirms trijiem gadiem ieradās Kanādā un kopš šī laika strādā “H.G. Acres & Co Ltd.” pie spēkstaciju modeļu gatavošanas. Minētā firma ir viena no nedaudzām, kas, spēkstacijas projektējot, vispirms izgatavo modeļus, lai projektu varētu iespējami labāk pārbaudīt. Pēdējais modelis, pie kā Celms strādājis, ir spēkstacija Pakistānā. (..)

Profesors Dr. Ing. Eduards Jākobsons lielam latviešu būvinženieru skaitam ir pazīstams no studiju laikiem Latvijas Universitātē. Profesora vadībā ir izprojektēti un izbūvēti vairāk desmiti tilti, no tiem lielākā daļa stiegrotā betonā, bet ir arī koka un dzelzs konstrukcijas. Pie tiltu daļas profesors iekārtojis betontechnisko laboratoriju. Tiltu daļā strādā trīs latviešu inženieri un tautietis J. Grosbergs laboratorijā. Tūlīt pēc ierašanās Kanādā prof. Jakobsons kā viens no pirmajiem lika priekšā valdības iestādēm Otavā lietot tiltu būvēm iepriekš saspriegtu betonu. Viņš arī ieiet komisijā, kas izstrādā iepriekš saspriegta betona techniskos noteikumus, kas ir atbildīgs uzdevums, sevišķi ņemot vērā, ka šim būvveidam Kanādā trūkst vajadzīgo speciālistu un apmācītu strādnieku.”