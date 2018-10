1959. gads: Sacensība par kosmosu, sāk ražot automašīnas 'Zaporožec', Dalailama pamet Tibetu

Slikta gaume atspoguļo no šīsdienas dzīves atpalikušo, mākslinieciski nevērtīgo. Daudzos dzīvokļos vēl sastopamas iekārtas un dekoratīvi priekšmeti no agrākajiem laikiem, kas pauž mūsu dzīvei svešo sīkburžuāzijas gaumi. Šī gaume, kas raksturojama kā visatpalikušākā starp dažādu laiku gaumēm, vēl atsevišķos gadījumos parādās mūsu dzīvē gan plīša fotoalbumu vāku veidā, gan kā balto zilonīšu rinda uz kumodes, gan kā gulbīšiem rotāta “glezna” vai sienas sega pie gultas. To pašu gaumes līmeni raksturo dažādās “štoras” ar un bez bumbulīšiem, kas ietver ne mazumu durvju, krustdūrienos izšūtie spilveni un sedziņas ar rūķīšu dzīves skatiem un pantiņiem un citi līdzīgi priekšmeti.

Šādas sīkburžuāziski mietpilsoniskas gaumes nesējas savu formu uzbūves ziņā ir viena otra bufete, tā saucamā tahta lira un citas mēbeles, kas vēl nesen mērojušas ceļu no veikala uz dzīvokli. Ļaudis, kam patīk šādi priekšmeti, kā arī tie, kas atbalsta tо izgatavošanu, nebūt nav viegli pārliecināmi, ka laikmetīgi veidots dzīvoklis ir skaists, ja arī tam nav griestu lampas ar zīda abažūru un mēbeļu ar pielipinātiem “rokoko” griezumiem stūros un citu “izskaistinājumu”. Vadīdamies no savas atpalikušās gaumes, tā domājoši ļaudis pavisam ačgārni spriež par laikmetīgo un jauno. Gaume, kas izveidojusies noteiktā sabiedrībā un laikmetā, kļūst par aktīvu audzinošu spēku, kas ietekmē visdažādākās mākslas nozares – visu sabiedrības kultūras dzīvi. Labai gaumei jāveidojas arī attiecībā pret dzīvokļa arhitektūru, tas savukārt sekmēs pareiza sprieduma spēju attīstīšanu par daiļo citās mākslas nozarēs.”