1963. gads: Kenedija slepkavība, Gagarins Rīgā, pirmie dīzeļvilcieni PSRS

1963. gada 22. novembrī plkst. 12.30 pēc vietējā laika “Dealey Plaza”, Dalasā, Teksasas štatā, tika nogalināts ASV prezidents Džons Kenedijs. Aģentūra “Associated Press” ziņoja no Dalasas: “Vakar, kad ASV prezidents Kenedijs un Teksasas štata gubernators Džons Konelijs vaļējā automašīnā brauca pa kādu no Dalasas centrālajām ielām, viņi saļima, slepkavas ložu trāpīti. Tika šauts trīs reizes. Viena lode trāpīja prezidentam galvā. Prezidentu un gubernatoru nekavējoties nogādāja slimnīcā. Oficiāli paziņots, ka ASV prezidents Dž. Kenedijs miris slimnīcā, kur viņš nogādāts pēc atentāta, ko, kā domā, izdarījušas personas no galēji labējo elementu vidus.”