1968. gads: Lūsis kļūst par čempionu, PSRS tanki Prāgā, atentāts pret Luteru Kingu

“56 inženieri konstruktori, dizaineri un tehniķi rada jaunus modeļus. Līdz ar mikroautobusiem “Latvija” Rafā montē un izgatavo virsbūves arī ātrās medicīniskās palīdzības un citiem specializētiem automobiļiem uz mikroautobusu bāzes. Vispirms tiek izgatavots tehniskais uzdevums, kuru saskaņo ar pasūtītāju, bet pēc tam – tehniskais projekts. Viss ir uzzīmēts, uzrasēts, aprēķināts līdz sīkumiem, taču ar to vien nepietiek. Jāredz, kāds nākamais autobuss izskatīsies dzīvē. Tad pie darba ķeras dizaineri, galdnieku brigāde un arī konstruktori (bez kontakta ar viņiem darbam nebūtu nekādas jēgas). Top makets. Vispirms neliels – mērogā 1:10, tad – jau dabiskā lielumā. Maketus darina no koka. Mazie autobusiņi ir meistariski nokrāsoti un nopulēti, nemūžam nepateiksit, ka tā nav plastmasa. Lielajā maketā ir sēdekļi, motors, citas detaļas un agregāti – gluži kā īsts. Tikai no koka... (..)

Pašlaik rūpnīca gada laikā saražo 2700 mikroautobusus “Latvija”. Dienā tās ir 8 līdz 10 mašīnas. Tie autobusiņi, kurus jūs ik dienu redzat uz ielas, ar kuriem braucat uz Jelgavu, Bausku vai citurieni, ir “RAF 977–D”. Tos ražos vairs tikai trīs mēnešus. Bet ar 1. janvāri rūpnīcai būs cita produkcija – “RAF 977DW”. Jaunajam modelim ir ērtākas un platākas durvis, atbīdāmie stikli, mašīnā varēs sēdēt vēl viens pasažieris. Rūpnīcas pagalmā stāvēja spilgti izkrāsots autobuss ar sudrabotiem aizkariņiem. Tas ir “RAF 977–DM” variants “Tūrists”, kas domāts mūsu viesu vajadzībām. Salonā ievietoti sēdekļi ar augstām atzveltnēm, kuros var sēdēt un, tos mazliet nolaižot, arī gulēt. (..) Patlaban konstruktoru domas jau nodarbina jauni modeļi – “RAF 982–1”, kura arhitektoniskās līnijas nedaudz atgādina “Moskviču–403”, un “RAF 982–2”.”