1973. gads: Dziesmu svētku simtgade, Imanta Kalniņa Ceturtā simfonija, vecāki netiek galā ar dēlu matiem

Arī todien, ejot no milicijas, viņš kategoriski atteicās nogriezt matus. Kad es viņam paskaidroju, ka pasi neizdos, arī ar to es neko nepanācu. Zinu, šinī jautājumā viņš mani neklausīs. Kad darbā sākām runāt par šo jautājumu, tās mammas, kam dēli ir sasnieguši tikai 5–6 gadu vecumu, mūs bargi nosoda. Viņas vai nu iedotu saviem dēliem miega zāles un gulošus nofrizētu, vai nelaistu pavisam dzīvoklī, kamēr nebūtu nogriezti mati. Lai tad iet, kurp acis rāda. Lūdzu, nepārprotiet – es negribu aizstāvēt dēlu, bet zinu tikai vienu – tā cīnoties kā šodien ar garajiem matiem, rezultātu nebūs. Pie mana dēla nāk draugi, kam ir izglītoti vecāki, un paši puikas stājas institūtos, bet mati ir vēl garāki nekā manam dēlam. Manas domas ir tādas – ja jau ir likums, ka nedrīkst staigāt ar gariem matiem, tad vajadzētu ņemt milicijai jauniešus taisni no ielas. Nogriezt matus, kā pienākas, un lai viņi valstij par to atstrādā savās brīvajās dienās. Daudzi vecāki par to būtu pateicīgi, un jaunieši redzētu, ka citas izejas nav, un paši ietu pie friziera. Bet šodien viņi pasaka: tāda likuma nav – nogriezt matus, un mēs, vecāki, netiekam galā ar saviem dēliem."