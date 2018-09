1978. gads: Amatā stājas Jānis Pāvils II, Gruzijā protesti, Spānijā atjauno demokrātiju

“Imants Lešinskis paliek ASV,” – 4. novembrī vēsta laikraksts “Latvija Amerikā”. “Savienoto Valstu iestādes atļāvušas palikt uz dzīvi ASV pārbēdzējam no Apvienoto Nāciju padomju misijas Imantam Lešinskim līdz ar sievu un meitu. Lešinski pēc pārbēgšanas apmeklējis padomju vēstniecības pārstāvis, bet Lešinskis noraidījis aicinājumu atgriezties Padomju Savienībā. Jautāts komentēt notikumu ar Lešinski, Viktors Kalniņš Melburnā izteicās: “Nav nekādu šaubu, ka Imants Lešinskis padomju iekārtā baudīja izcilu uzticību. Gadījumi, kad vīram ar sievu reizē atļauj strādāt padomju dienestā ārzemēs, ir ļoti reti. Vēl retāks ir gadījums, kad pie tiem atļauj izbraukt arī citiem ģimenes locekļiem no PSRS. Tik izcila uzticība Lešinskim, protams, bija jāizpelnās ar gadiem ilgu dienestu čekā, kur viņš nodarījis savu daļu ļaunuma. Tādēļ viņa izbēgšana mūsu acīs nespēj to padarīt ne par kādu “varoni”, un to drīzāk būs izraisījusi vēlēšanās nodrošināt sev mierīgas vecumdienas amerikāņu maizē.” Vienādi vai otrādi – Imanta Lešinska pārbēgšana likusi satrūkties arī mūsu “kultūrņikiem”, jo nav vēl kļuvis zināms, ko viņš slēpj savā mapē.”