1989. gads: Baltijas ceļš, paziņojums par stāvokli Baltijas padomju republikās, 'Čikāgas piecīši' beidzot Latvijā

Radīti zaudējumi ekonomikā, uzkurinātas starpnacionālās nesaskaņas, rodas reāli pilsoņu konflikta draudi. Baltijas tautu liktenim draud nopietnas briesmas. Cenzdamies realizēt savus mērķus, ekstrēmisti ved tautu pretī bezdibenim; tautu dzīvotspēja ir apdraudēta. PSKP CK dziļi izprot pārbūves specifiku, jau no paša sākuma palīdz republikām iekļauties pārbūvē – tika nomainīti vecie vadītāji, aizstāti ar jauniem cerībā, ka viņi būs spējīgi virzīt Baltijas tautas pa pareizo ceļu. Taču Baltijas republiku vadītāji nav varējuši ievirzīt pārbūvi veselīgā gultnē, nav varējuši ieturēt līniju uz konsolidāciju. Diemžēl arī daļa KP organizāciju un vadības pieslejas nacionālistiem. PSKP CK aicina veikt enerģiskus, neatlaidīgus pasākumus, lai attīrītu partiju no ekstrēmistiem, lai izravētu destruktīvās un kaitīgās tendences. PSKP CK aicina Baltijas tautas saprast un sajust, cik dziļa ir gaidāmā nelaime: kopīgi atrast izeju no radušās situācijas, neļauties nacionālistiskai histērijai, kas draud novest pie ielu konfliktiem.