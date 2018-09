1996. gads: Amerikāņi uzbrūk Irākai, Jeļcins un Klintons turpina valdīt, Rīgā svin 'Rock Summer'

Operācija "Trieciens tuksnesī". Foto: U.S. Department of Defence via Wikimedia Commons

Septembrī ASV spēki veica raķešu uzbrukumu Irākai (operācija “Trieciens tuksnesī”), bet Afganistānā “Taliban” spēki ieņēma valsts galvaspilsētu Kabulu. Vasarā Krievijas prezidenta vēlēšanās uz otro termiņu tika ievēlēts Boriss Jeļcins, bet vēlētāji ASV novembrī Baltā nama vadību vēlreiz uzticēja Bilam Klintonam.

Zinātne pret dabu: 10. februārī notika pirmais šaha mačs starp IBM radīto superdatoru “Deep Blue” un pasaules šaha čempionu Gariju Kasparovu. Pirmajā maču sērijā Kasparovs bija pārāks, bet gadu vēlāk atbildes sērijā viņš zaudēja.

Skotijā piedzima pirmais sekmīgi klonētais zīdītājs – aita Dollija (nodzīvoja līdz sešu gadu vecumam). 11. jūnijā latviešu hokejists Sandis Ozoliņš NHL finālā komandas Kolorādo “Avalanche” sastāvā ieguva Stenlija kausu. Par Latvijas prezidentu šajā laikā atkārtoti tika ievēlēts Guntis Ulmanis.

Foto: Rock Summer Rīga' 96 arhīvs

Jūlijā Rīgā notika vērienīgs triju dienu mūzikas festivāls “Rock Summer Rīga”, kurā piedalījās tādi mūziķi kā “ZZ Top”, “East 17”, Bjorka, “Babyloon Zoo”, “Rebel”, “Status Quo”, “Republica” un citi. 3. augustā XXVI olimpiskajās spēlēs Atlantā kanoe airētājs Ivans Klementjevs izcīnīja sudraba medaļu 1000 metru distancē.

Uz skolu dodas 300 tūkstoši bērnu

“Diena” (3. septembris) vēsta, ka 952 vispārizglītojošajās skolās Latvijā mācās 328 322 skolēni (aptuveni 36 tūkstoši – pirmklasnieki). 1996. gadā atvērtas 12 jaunas skolas. Šobrīd Latvijas vispārizglītojošajās skolās mācās par aptuveni 100 tūkstošiem bērnu mazāk.

Jauns sākums Latvijas teātros

“Diena” septembra sākumā raksta par trim Kultūras akadēmijas studentiem, topošajiem režisoriem – Viesturu Kairišu, Gati Šmitu un Dž. Dž. Džilindžeru, kas izveidojuši apvienību “Nepanesamā teātra artelis”. Arteļa atklāšanas izrāde notiek 2. oktobrī Dailes teātra Kamerzālē. Jaunie režisori sevi piesaka ar Aleksandra Puškina “Akmens viesi” Viestura Kairiša režijā, G. Šmita iestudējumu “Ričards III” pēc Šekspīra motīviem un Dž. Dž. Dzilindžera veidotajām izrādēm “Concerto grosso Nr. 1” un “Mollojs jeb dzīve bez istabenes”.

“Teātrī mani saista vienīgi aktrīzes. Ja būtu kā senos laikos, kad arī sieviešu lomas spēlēja vīrieši, es ar teātri nenodarbotos. (..) Virzienu, ko pārstāvu, varētu dēvēt par neģēlīgo postmodernismu" Dž. Dž. Dzilindžers

“Savācāmies kopā trīs cilvēki, kas cits par cita darbu nav diez cik labās domās. Veidosim teātri, kas nav atkarīgs no pieprasījuma,” intervijā apgalvo V. Kairišs (“Diena”, 2. septembris). 1996. gada septembrī Latvijas teātra dzīvē notiek vēl kāds zīmīgs notikums – pirmizrāde režisora Alvja Hermaņa veidotajai Antona Čehova “Kaijai”.

Ozoliņš izcīna Stenlija kausu

“Lauku Avīze” 19. jūnijā raksta par Sanda Ozoliņa panākumiem NHL un Stenlija kausa izcīņas spēli. “Stenlija kausa izcīņas fināla ceturtajā spēlē Maiami Kolorado “Avalanche” trešajā pagarinājumā ar 1:0 pieveica Floridas “Panthers”, tādējādi uzvarēja arī finālsērijā (4:0) un ieguva pasaules profesionālā hokeja visaugstāko balvu. Viens no uzvaras galvenajiem līdzautoriem ir rīdzinieks Sandis Ozoliņš.

Foto: Armands Puče/F64 Šai spēlei grūti atrast līdzīgu sasprindzinājuma ziņā. “Panterām” pēc trim zaudējumiem vairs nebija kur atkāpties, savukārt “lavīna” negribēja apstāties, lai dotu sāncenšiem cerību, kas mēdz spārnot. Tādēļ mača pirmais periods beidzās bez vārtu guvuma, tāpat – otrais un trešais, tāpat – pirmais un otrais papildlaiks. Un tikai krietni pēc pusnakts, kad kopš spēles sākuma bija pagājušas četras stundas un 58 minūtes, bet “tīrajā” laikā ritēja 105. minūte, Kolorado hokejists vācietis Uve Krups ar patālu metienu iedabūja ripu mājinieku vārtos. Un sākās neaprakstāma līksmība. “Avalanche” ģērbtuvēs šampanietis plūdis straumēm – vissausākā vieta bijusi dušu telpa. Atgriežoties Denverā, hokejistus ielās sveica gandrīz pusmiljons līdzjutēju – tik vētraini, ka trīs no viņiem nokļuva slimnīcā, bet 15 – policijā. Komandu apsveica arī ASV prezidents B. Klintons. (..)

Tas ir arī Sanda Ozoliņa nopelns, jo viņš ir pats ražīgākais aizsargs no visām 16 komandām, kas uzsāka cīņu par kausu. Rīdzinieka rēķinā ierakstīti pieci pašrocīgi gūti vārti un 14 rezultatīvas piespēles. Pēdējā mačā Sandis laukumā bija ilgāk nekā pusstundu, vairākas reizes “apšaudīja” sāncenšu cietoksni, taču viņa mesto ripu arvien notvēra “panteru” vārtsargs Vanbīsbruks. Jāpiebilst, ka uzvarētāji saņēma ne vien kausu, bet arī 1,25 miljonus dolāru un vēl 425 000 – par uzvaru savā grupā NHL Rietumu zonā.”

Hokeja treneris draud nošaut Šķēli

Avīzes “Rīgas Balss” (17. septembris) žurnālists Kārlis Seržants ziņo par hokeja trenera Andra Siliņa aizturēšanu – viņš bija draudējis nošaut Ministru prezidentu Andri Šķēli. Drošības policijā laikraksts noskaidrojis, ka treneris atzinies un paskaidrojis: draudējis tāpēc, ka valsts nepiešķīra naudu viņa vadītajai hokeja skolai.



Foto: F64